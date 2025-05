F1, bastonata McLaren nel GP di Miami. Antonelli non incanta, Ferrari da film horror

McLaren spazza via tutti e firma una doppietta a dir poco impressionante nel Gran Premio di Miami 2025, sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta del secondo uno-due dell’anno (dopo Shanghai) per il team papaya, che ha dominato la scena sul circuito cittadino della Florida facendo il vuoto grazie ad un passo nettamente superiore alla concorrenza sia a livello di velocità che di gestione gomma.

Oscar Piastri si è imposto anche a Miami, collezionando la terza affermazione consecutiva e ottenendo il quarto successo della stagione (il numero 6 in carriera) davanti al compagno di squadra Lando Norris, che ha buttato via le sue chance di vittoria in partenza scivolando al sesto posto dopo aver ingaggiato un duello al limite con il pole-man Max Verstappen per la prima posizione.

Piastri si è ritrovato così davanti a Norris (che ha perso tanto tempo nel tentativo di passare Verstappen), liberandosi prima del traffico e costruendo un vantaggio di circa otto secondi sul teammate nel momento in cui entrambi hanno cominciato a girare con pista libera. Podio completato da un solido e fortunato George Russell, che ha pescato il jolly fermandosi in regime di Virtual Safety Car e passando così ai box con una strategia alternativa la Red Bull di Verstappen (4°) e l’altra Mercedes di Kimi Antonelli.

Il rookie italiano è stato penalizzato proprio dal tempismo della VSC, avendo già effettuato in precedenza il suo pit-stop (lento, per evitare un unsafe release nei confronti di Sainz), subendo poi anche il sorpasso in pista della Williams di un grande Alex Albon (5°) e dovendosi accontentare del sesto posto al traguardo. Gara incolore per le Ferrari, con Charles Leclerc 7° e Lewis Hamilton 8° protagonisti di una lunga serie di team radio che hanno provocato un paio di ordini di scuderia e scambi di posizione a conti fatti inutili o quasi.

Oscar Piastri consolida la sua leadership nel Mondiale piloti allungando a +16 su Norris, +32 su Verstappen e +38 su Russell dopo il GP di Miami.

CLASSIFICA GP MIAMI F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren Leader 1

2 Lando Norris McLaren +4.630 1

3 George Russell Mercedes +37.644 1

4 Max Verstappen Red Bull Racing +39.956 1

5 Alexander Albon Williams +48.067 1

6 Kimi Antonelli Mercedes +55.502 1

7 Charles LeclercFerrari+57.036 1

8 Lewis Hamilton Ferrari +60.186 1

9 Carlos Sainz Williams +60.577 1

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +74.434 1

11 Isack Hadjar Racing Bulls +74.602 1

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +82.006 1

13 Pierre Gasly Alpine +90.445 1

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L 1

15 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 1

16 Lance Stroll Aston Martin 1 L

17 Liam Lawson Racing Bulls — 2

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – 1

19 Oliver Bearman Haas F1 Team – – – –

20 Jack Doohan Alpine – – – –