LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2025 in DIRETTA: austriaci in prima fila, Kraft si difende dall’assalto dei compagni

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024/2025 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania. Prosegue la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci con la seconda gara che, come di consueto, si disputa nel pomeriggio di Capodanno. Si gareggia con il sistema del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di oggi, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

E’ iniziata con una tripletta austriaca a Oberstdorf la 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini e ieri nelle qualificazioni di Garmisch si è aggiunta un’altra tripletta. L’Austria ha monopolizzato il podio di domenica sul Schattenbergschanze nella tappa inaugurale del Vierschanzentournee, valevole anche per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. La vittoria è andata a Stefan Kraft, non il primo favorito della vigilia, che ha trovato due salti praticamente perfetti centrando il 44° successo individuale della carriera nel circuito maggiore (il quarto in una tappa della Tournée) e candidandosi ufficialmente alla bagarre per aggiudicarsi l’Aquila d’Oro (trofeo già vinto nel lontano 2015).

Il fuoriclasse austriaco classe 1993 si è imposto con un margine di 3.5 punti su Jan Hoerl e 11.5 punti su Daniel Tschofenig (autore di una bella rimonta dal settimo al terzo posto grazie al miglior salto della seconda serie), che ieri nelle qualififazioni hanno dimostrato, rispettivamente con il primo e secondo posto, di potersi giocare il titolo fino alla fine con il più esperto connazionale, unico dei tre ad aver già vinto la Tournèe. Situazione già più complessa per tutti gli altri in ottica Aquila d’Oro, con il pettorale giallo tedesco Pius Paschke bravo a limitare i danni a Oberstdorf attestandosi in quarta posizione a 13.8 punti dalla vetta ed il norvegese Johann Andre Forfang quinto a 16.2 punti, subito davanti al solido svizzero Gregor Deschwanden (sesto a -16.5 dalla testa). I tre sopracitati sono piaciuti anche in qualificazione ieri a Garmisch e potranno dire la loro anche per la vittoria. Oltre 30 punti di ritardo invece per il settimo classificato, il norvegese Kristoffer Sundal. Da lui in giù si fa davvero complicata anche solo la rincorsa al podio della Tournèe. Quel che è pressochè certo è che il vincitore sarà diverso dallo scorso anno, visto che il giapponese Ryoyu Kobayashi, trionfatore per la terza volta un anno fa, è lontanissimo dalle posizioni che contano della classifica e di fatto tagliato fuori dalla lotta per la vittoria e anche ieri ha confermato di non essere al massimo della forma.

La competizione è stata cooptata dalla Tournée dei quattro trampolini, della quale rappresenterà la seconda tappa per la sessantanovesima volta. Le quattro eccezioni riguardano le edizioni I, V, X e XI. Si salta sul cosiddetto “Neuen Große Olympiaschanze“, “Nuovo trampolino grande olimpico”, eretto nel 2007 in sostituzione del “Große Olympiaschanze”, l’impianto che aveva ospitato i Giochi olimpici invernali 1936 e sopravvissuto sino agli albori del XXI secolo! Nonostante l’attuale struttura non abbia ancora ospitato una gara a Cinque cerchi, si è deciso di tenere viva la memoria della costruzione originaria, denominandola allo stesso modo. Le principale caratteristica di questo trampolino è rappresentata dalla singolare conformazione dell’inrun. I binari sono piuttosto distanti l’uno dall’altro. Ciò comporta una posizione di ricerca di velocità più schiacciata rispetto alle abitudini, con relative difficoltà per chi ha un baricentro molto basso. Per questa ragione, la transizione dallo stacco alla fase di volo è più complessa del solito e chi riesce a effettuarla al meglio può trarne vantaggio. Negli ultimi sei anni le vittorie sono andate a Ryoyu Kobayashi (2019, 2022), Marius Lindvik (2020), Dawid Kubacki (2021), Halvor Egner Granerud (2023), Anze Lanisek (2024).

Oggi non ci saranno italiani al via. Alex Insam, che è riuscito a qualificarsi per la gara di Oberstdorf chiudendo però fuori dalla zona punti, aveva centrato la qualificazione anche alla gara odierna ma è stato squalificato per tuta irregolare, mentre Francesco Cecon, come a Oberstdorf, ha fallito la qualificazione. A partire dalle tappe tedesche di Oberstdorf e Garmisch Partenkirchen, mentre Andrea Campregher si aggregherà per gli appuntamenti austriaci di Innsbruck e Bischofschofen.

