Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2025: gli accoppiamenti del KO system. Sfide agevoli per i big

Si è conclusa con una tripletta austriaca la qualificazione di Garmisch-Partenkirchen in vista del secondo evento della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini. Domani, mercoledì 1° gennaio, il 2025 del salto con gli sci si aprirà come da tradizione con il Neujahrsspringen (‘Il salto del nuovo anno’) sul Large Hill bavarese con punto HS fissato a 142 metri.

Sul Neuen Große Olympiaschanze comincia ad accendersi la bagarre per la conquista dell’Aquila d’Oro, in attesa delle tappe austriache di Innsbruck e Bischofshofen. Tutti i big hanno superato il taglio oggi in qualificazione e saranno dunque presenti nella competizione di Capodanno, affrontando degli scontri diretti tutto sommato abbastanza agevoli.

Stefan Kraft, leader della Tournée grazie al successo di Oberstdorf, si è piazzato in undicesima posizione e troverà domani nella prima serie il tedesco Constantin Schmid (40°). Gli altri due grandi favoriti della manifestazione, Jan Hoerl e Daniel Tschofenig, hanno occupato le prime due posizioni nelle qualificazioni odierne e affronteranno rispettivamente lo svizzero Felix Trunz ed il teutonico Luca Roth.

Di seguito tutti gli scontri diretti della prima serie a Garmisch-Partenkirchen, in occasione della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024-2025.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM GARMISCH-PARTENKIRCHEN

1-50 Jan Hoerl (Austria)-Felix Trunz (Svizzera)

2-49 Daniel Tschofenig (Austria)-Luca Roth (Germania)

3-48 Michael Hayboeck (Austria)-Dawid Kubacki (Polonia)

4-47 Gregor Deschwanden (Svizzera)-Stephan Embacher (Austria)

5-46 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Fatih Arda Ipcioglu (Turchia)

6-45 Anze Lanisek (Slovenia)-Yevhen Marusiak (Ucraina)

7-44 Karl Geiger (Germania)-Ziga Jelar (Slovenia)

8-43 Ren Nikaido (Giappone)-Sakutaro Kobayashi (Giappone)

9-42 Pius Paschke (Germania)-Tate Frantz (Stati Uniti)

10-41 Maximilian Ortner (Austria)-Casey Larson (Stati Uniti)

11-40 Stefan Kraft (Austria)-Constantin Schmid (Germania)

12-39 Andreas Wellinger (Germania)-Roman Koudelka (Cechia)

13-38 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Timi Zajc (Slovenia)

14-37 Vladimir Zografski (Bulgaria)-Keiichi Sato (Giappone)

15-36 Killian Peier (Svizzera)-Lovro Kos (Slovenia)

16-35 Valentin Foubert (Francia)-Benjamin Oestvold (Norvegia)

17-34 Philipp Raimund (Germania)-Kevin Bickner (Stati Uniti)

18-33 Pawel Wasek (Polonia)-Naoki Nakamura (Giappone)

19-32 Fredrik Villumstad (Norvegia)-Niko Kytosaho (Finlandia)

20-31 Domen Prevc (Slovenia)-Marius Lindvik (Norvegia)

21-30 Piotr Zyla (Polonia)-Jakub Wolny (Polonia)

22-29 Kristoffer Sundal (Norvegia)-Stephan Leyhe (Germania)

23-28 Aleksander Zniszczol (Polonia)-Felix Hoffmann (Germania)

24-27 Artti Aigro (Estonia)-Markus Eisenbichler (Germania)

25-26 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Markus Mueller (Austria)