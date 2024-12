Tournée 4 Trampolini, Hoerl svetta in qualificazione a Garmisch-Partenkirchen. Azzurri eliminati

L’Austria vuole continuare a dominare la scena e piazza tre atleti nelle prime tre posizioni al termine della qualificazione di Garmisch-Partenkirchen, in occasione del secondo atto della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini. Jan Hoerl ha trovato il miglior salto della serie, precedendo di un’incollatura i connazionali Daniel Tschofenig e Michael Hayboeck.

Come di consueto il Neuen Große Olympiaschanze non genera distacchi importanti, a maggior ragione in condizioni meteo ottimali, con i primi 9 della graduatoria racchiusi in soli 8.6 punti. Alle spalle del terzetto austriaco troviamo nell’ordine lo svizzero Gregor Deschwanden (quarto a -3.1 punti), il norvegese Johann Andre Forfang (quinto a -4.3), lo sloveno Anze Lanisek (sesto a -5.9), il tedesco Karl Geiger (settimo a -6.7) ed il giapponese Ren Nikaido (ottavo a -7.9).

Nona piazza per Pius Paschke, leader della classifica generale di Coppa del Mondo che deve però guardarsi le spalle dai minacciosi Hoerl e Tschofenig. Giornata no per l’Italia, che ha dovuto fare i conti con la squalifica per tuta irregolare di Alex Insam (avrebbe superato il taglio, attestandosi attorno alla 45ma posizione) e l’eliminazione di Francesco Cecon (56°).