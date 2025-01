Sci di fondo, Svezia I vince la staffetta mista in Engadina. Italia tredicesima

Si è aperta in Engadina (Svizzera) la settima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: la staffetta 4×5 km mista è andata a Svezia I, che ha preceduto Norvegia I, seconda, e Svizzera I, terza. L’Italia ha chiuso al tredicesimo posto.

La vittoria è andata a Svezia I di Jens Burman, Emma Ribom, Edvin Anger e Moa Ilar, che ha dominato, trionfando in solitaria con il crono di 54’45″3. Alle spalle del quartetto svedese la piazza d’onore è stata conquistata da Norvegia I di Paal Golberg, Nora Sanness, Iver Tildheim Andersen e Kristin Austgulen Fosnaes, staccata di 19″5.

Lotta serrata fino all’ultimo metro per il gradino più basso del podio: a spuntarla è stata Svizzera I di Jonas Baumann, Anja Weber, Jason Rueesch e Nadine Faehndrich, terza a 33″0, con i padroni di casa elvetici che hanno bruciato sul traguardo Norvegia II, quarta a 33″5.

Quinta piazza per la Finlandia a 38″8, sesto Canada I a 44″7, settima Svizzera II a 50″3. Oltre il minuto di ritardo per l’Austria, ottava a 1’11″8, davanti alla Germania, nona a 1’38″4, ed a Svezia II, decima a 1’43″5. Tredicesimo posto per l’Italia di Martino Carollo, Martina Di Centa, Paolo Ventura e Maria Gismondi, a 1’59″2.