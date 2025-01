Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina 2025. Cifre e fatti femminili. Quattro anni fa vinsero Stupak e Heidi Weng

Il massimo circuito dello sci di fondo è prossimo a congedarsi dalle Alpi. Dopo esservisi stanziata per sette settimane, la Coppa del Mondo sta per proseguire tra la Scandinavia e le latitudini nordiche, dove peraltro è previsto il climax dell’inverno (i Mondiali di Trondheim).

Prima di preparare “armi e bagagli” per il trasloco al Nord, c’è spazio per un evento eterodosso. Il weekend conclusivo di gennaio è occupato da uno scalo in Svizzera. Il palcoscenico del secondo evento appuntamento elvetico dell’inverno 2024-25 sarà l’Engadina, dove il circuito maggiore sinora ha gareggiato solo nel 2021.

Sono tre le gare previste. Una squadre, due individuali. Si comincia venerdì con una staffetta mista. A seguire, sabato, ammireremo una Sprint a skating. Infine, domenica, gran finale con con una 20 km a tecnica libera da disputarsi contro il cronometro.

ENGADINA FEMMINILE – I PODI DEL MARZO 2021

Mass Start 15 km TC

1) STUPAK Yulia (RUS)

2) WENG Heidi (NOR)

3) ANDERSSON Ebba (SWE)

Inseguimento 30 km TL

1) WENG Heidi (NOR)

2) ANDERSSON Ebba (SWE)

3) STUPAK Yulia (RUS)