Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Engadina: Pellegrino punta al podio nella sprint

Dopo aver disertato il precedente appuntamento del circuito maggiore a Les Rousses, l’Italia ha ufficializzato le convocazioni per la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, che si terrà sulle nevi dell’Engadina (in Svizzera) da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. Per tutti il mirino è già puntato verso i Campionati Mondiali di Trondheim (26 febbraio-9 marzo).

Il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato per la trasferta elvetica 10 atleti azzurri (8 uomini e 2 donne): Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo, Giovanni Ticcò in campo maschile; Maria Gismondi e Martina Di Centa per il settore femminile.

Il programma del weekend svizzero prevede una staffetta mista (venerdì 24 gennaio alle ore 16.00), una sprint in tecnica libera (sabato 25 gennaio con qualificazioni alle 10.45 e le fasi finali dalle 13.45) ed una mass start sempre a skating sulla distanza dei 20 chilometri (maschile alle 12.30, femminile alle 15.00). Squadra azzurra che può puntare al podio soprattutto con Pellegrino nella sprint individuale.