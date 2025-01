Lindsey Vonn è tornata a far paura: sesta a 40 anni, a Cortina per vincere?

Lindsey Vonn non disputava una discesa libera in Coppa del Mondo dal 19 gennaio 2019: sei anni fa fu nona a Cortina d’Ampezzo, poche settimane dopo conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali di Are e decise di ritirarsi. Dopo una lunga inattività la fuoriclasse statunitense ha deciso di ritornare in scena e a 40 anni (ha spento le candeline lo scorso 18 ottobre) si è rimessa in gioco, con il chiaro obiettivo di ottenere risultati di un certo rilievo. L’americana non si è rimessa gli sci ai piedi per fare una passarella, ma da agonista nata ha in mente di esprimersi ai massimi livelli e nonostante un’età sportiva avanzata ha dimostrato di essere sul pezzo.

Nella discesa di St. Anton, a sei anni dalla sua ultima apparizione in questa specialità, Lindsey Vonn ha conquistato un pregevole sesto posto, accusando un ritardo di 58 centesimi da Federica Brignone e fermando a quattro decimi dal terzo posto occupato dalla ceca Ester Ledecka. Stiamo parlando di un autentico fenomeno che ha di nuovo preso le misure e che, scendendo con il pettorale numero 32, si è distinta su una pista particolarmente tecnica e complicata (anche se con partenza abbassata): a questo punto tutte le avversarie devono avere paura della grande veterana del circuito.

La ammireremo all’opera nel superG di domani (dopo il 14mo posto ottenuto a St. Moritz lo scorso 21 dicembre), ma c’è grande curiosità per rivederla all’opera a Cortina d’Ampezzo, una delle sue località predilette. Lindsey Vonn ha infatti sempre saputo leggere in maniera ottimale l’iconica Olympia delle Tofane e nella Perla delle Dolomiti ha vinto addirittura dodici volte: sei in discesa (nel 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2018) e sei in superG (2010, doppietta nel 2011, 2012, 2015, 2016). Nel weekend del 18-19 gennaio tornerà quella dei giorni migliori in terra dolomitica? Pensare alla vittoria (o al podio) non è fantascienza a questo punto.

Poi sarà impegnata a Garmisch (25-26 gennaio) prima dei Mondiali di Saalbach che ci terranno compagnia nella prima metà del mese di febbraio. Attenzione: mancano tredici mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una Lindsey Vonn tirata a lucido e impeccabile forma fisica, proprio sulla pista che le ha dato così tante soddisfazioni, potrebbe davvero fare saltare il banco e regalarsi nuove gioie a cinque cerchi dopo l’oro in discesa a Vancouver 2010, i bronzi in superG a Vancouver e in discesa a PyeongChang 2018.