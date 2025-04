Sci alpino, i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno: anche Sofia Goggia al lavoro

A poche settimane dalla conclusione della stagione sportiva 2024-2025, tornano già al lavoro gli azzurri della Nazionale italiana di sci alpino, anche se non è stata ancora comunicata la composizione delle squadre per la stagione 2025-2026, che avrà il proprio culmine nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sofia Goggia si unirà, infatti, alla squadra maschile delle discipline veloci: il raduno dell’Italia si terrà a Livigno, in provincia di Sondrio, da lunedì 21 a lunedì 28 aprile. Per quanto concerne il settore maschile della velocità, invece, in convocati sono stati diramati dal direttore tecnico Max Carca.

Oltre a Goggia, nella stessa sede e nei medesimi giorni, infatti, si alleneranno Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso, Leonardo Rigamonti, Guglielmo Bosca e Benjamin Alliod.