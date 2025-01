Chi è Malorie Blanc, la predestinata che ha fatto tremare Brignone e piangere Pirovano

Malorie Blanc si è comportata da autentica predestinata: alla seconda gara in Coppa del Mondo è riuscita a meritarsi un posto sul podio e ha addirittura accarezzato la vittoria. Scesa con il pettorale numero 46, quando la classifica sembrava ormai essersi cristallizzata, la talentuosa svizzera ha conquistato una pregevole piazza d’onore nella discesa libera di St. Anton e ha addirittura fatto tremare Federica Brignone, fermandosi ad appena sette centesimi dalla valdostana.

Dopo non aver portato a termine il superG di St. Moritz lo scorso 21 dicembre, la fresca 21enne (ha spento le candeline lo scorso 6 gennaio) ha messo in bella mostra tutto il suo talento su una pista decisamente tecnica (anche se con partenza abbassata) e ha fatto capire che può avere di fronte a sé una carriera luminosa. Non stiamo parlando di una sorpresa assoluta, sia chiaro, ma in pochi se la sarebbero aspettata già a questi livelli alle sue prime uscite nel massimo circuito internazionale itinerante.

L’elvetica aveva fatto parlare di sé dodici mesi fa, quando illuminò la scena ai Mondiali juniores: nel giro di ventiquattro ore conquistò la medaglia d’oro in superG e l’argento in discesa libera sulle nevi francesi di Chatel, dove si aggiudicò anche il titolo nel team combined. In Coppa Europa ha conquistato la sua prima vittoria soltanto tre settimane fa (il 17 dicembre nel superG sulle nevi amiche di Zinal) ed era salita sul podio in tre occasioni nella passata stagione (seconda e terza nei superG di La Thuile dopo l’apoteosi nella rassegna iridata giovanile, prima della quale era stata terza nella stessa specialità a Orcieres Merlette).

Malorie Blanc ha negato il podio a Laura Pirovano: l’azzurra occupava la terza posizione alle spalle di Brignone e della ceca Ester Ledecka, sembrava finalmente avere in testa la prima top-3 in carriera, ma in maniera inattesa ha dovuto fare i conti con la rossocrociata e si è dovuta accontentare della quarta posizione. La Svizzera ha trovato il talento che brillerà nei prossimi anni? Domani si attendono già importanti conferme nel superG di St. Anton.