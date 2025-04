Sci alpino, Federica Brignone al lavoro al J-Medical: iniziato il lungo recupero dall’infortunio

E’ ufficialmente iniziato il percorso di recupero di Federica Brignone dal terribile infortunio occorsole ai Campionati Italiani di sci alpino: l’azzurra, detentrice della Coppa del Mondo, ha effettuato lavoro di scarico presso il J-Medical di Torino.

La struttura medica della Juventus ha visto l’azzurra muovere i primi passi della lunga riabilitazione che dovrebbe riportare l’azzurra sugli sci non prima del mese di ottobre, per tornare in Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tuttavia, sarà l’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, su cui non si è ancora intervenuti, a causa della frattura del piatto tibiale, a determinare i tempi di recupero. Brignone, nella primissima fase del recupero, si è dedicata al lavoro di scarico dell’articolazione.