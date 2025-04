Vela, Semaine Olympique Française 2025: Ugolini-Giubilei scappano via, tanti azzurri in top10

Buone notizie per l’Italia al termine della terza giornata della Semaine Olympique Française 2025, edizione numero 56 della prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale di vela olimpica (Sailing Grand Slam). Day-3 che si è sviluppato in condizioni di vento molto forte a Hyeres, rendendo ancor più spettacolari le prove odierne lungo la Costa Azzurra.

Ruolino di marcia strepitoso nella classe Nacra 17 per Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, che si sono imposti nelle due regate di flotta odierne consolidando la leadership in classifica generale dopo otto prove con un vantaggio di 16 punti sugli austriaci Farese/Zochling e soprattutto di 17 punti sui temibili britannici John Gimson/Anna Burnet, scartando però attualmente un pericoloso 14° posto in vista dei prossimi giorni.

Due equipaggi saldamente in top10 ed in lotta per il podio nel 470 misto, con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (quinti nell’unica prova di oggi) in sesta ed Elena Berta/Giulio Calabrò (oggi sesti) in settima piazza assoluta rispettivamente a -6 e -7 dal terzo posto. Segnali incoraggianti anche nel doppio femminile 49erFX, con Jana Germani/Bianca Caruso risalite dall’ottava alla quarta posizione overall grazie ad un parziale di 3-8-1 avvicinandosi a -6 dalla vetta. Finalmente uno squillo anche nel doppio maschile 49er, con Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni protagonisti di un ottimo score nel gruppo blu (1-7-2) che ha consentito alla coppia azzurra di rimontare fino all’ottava piazza in classifica.

Riccardo Pianosi subisce il sorpasso del fenomeno singaporiano Max Maeder ma resta in quota dopo cinque regate di Gold Fleet (1-2-2-7-6), attestandosi in seconda posizione overall a -4 dalla testa e con un vantaggio di oltre 10 punti sugli inseguitori. Bene anche Lorenzo Boschetti, 7° nella generale con uno score di 5-5-5-8-5. Al femminile Tiana Laporte è sempre la migliore delle azzurre, in 14ma piazza ma con un ampio distacco dalla top10. Italiani fuori dai migliori 10 anche nel windsurf (in assenza dei big Nicolò Renna e Marta Maggetti): 25ma Sofia Renna, 13° e 14° i giovani Leonardo Tomasini e Federico Alan Pilloni.

Ottima giornata nel singolo femminile ILCA 6 per le italiane di punta Chiara Benini Floriani (1-3 nel gruppo giallo) ed Emma Mattivi (8-1 nella flotta gialla), ancora a ridosso del podio in quarta e quinta posizione assoluta a -4 e -9 dalla leader danese Anna Munch. Sono ben tre gli azzurri nella top10 della generale nel singolo maschile ILCA 7: Dimitri Peroni (2-11-5) terzo, Cesare Barabino (1-4-12) sesto e Attilio Borio (4-15-10) decimo.