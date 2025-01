Fognini-Dimitrov, Australian Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Fabio Fognini farà il proprio esordio agli Australian Open 2025 di tennis all’alba italiana di lunedì 13 gennaio: l’azzurro affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 10, nel quarto match dall’1.00 italiana sulla 1573 Arena, che si disputerà non prima delle ore 6.00 italiane.

Si tratta di una sfida tra due veterani del circuito, che in carriera si sono affrontati già in sette occasioni, sei delle quali, però, tra il 2013 ed il 2017: il bulgaro è in vantaggio per 5-2 nei precedenti ed ha vinto anche l’incontro più recente, giocato a Parigi-Bercy nel 2022.

La sfida Fognini-Dimitrov, in programma nella seconda giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 13 gennaio – 1573 Arena

Dall’1.00 ora italiana

Arthur Rinderknech (Francia)-Frances Tiafoe (Stati Uniti, 17)

A seguire

Belinda Bencic (Svizzera)-Jelena Ostapenko (Lettonia, 16)

A seguire

Nao Hibino (Giappone, Q)-Marta Kostyuk (Ucraina, 17)

Non prima delle 6.00 ora italiana

Fabio Fognini (Italia)-Grigor Dimitrov (Bulgaria, 10) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.