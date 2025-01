Luciano Darderi si ritira agli Australian Open e lascia strada a Pedro Martinez

Luciano Darderi finisce con un ritiro dopo nemmeno due set il suo cammino agli Australian Open 2025. Nel match spostato per pioggia sul Court 6, l’italiano si ferma quando è già sotto 6-3 4-1 15-40 contro lo spagnolo Pedro Martinez, che perciò si guadagna un appuntamento con il francese Lucas Pouille o, più probabilmente, con il tedesco Alexander Zverev.

Primi game già complessi per Darderi che perde subito la battuta a 15, subendo parecchio il gioco di Martinez, che subito dopo ha un passaggio a vuoto, non però passibile di controbreak. La notizia gli porta bene, perché sullo slancio c’è un secondo servizio strappato, anche se qui l’italiano ha molte responsabilità con due doppi falli consecutivi. Di nuovo arrivano diversi errori dello spagnolo, che stavolta perde uno dei due break di vantaggio a 30, ma per Darderi non c’è mai un turno di servizio tranquillo. Anzi, sul 5-3 c’è set point per Martinez, che lo trasforma sfruttando un brutto schema serve&volley da parte del nativo di Villa Gesell.

Comincia male anche il secondo set, con 12 dei primi 15 punti che vanno in mano a Martinez, compreso naturalmente quello del 2-0 che arriva su dritto che se ne va da parte di Darderi. Proprio il portacolori azzurro, sotto 3-0, deve chiamare medical timeout per quello che sembra un dolore intercostale, anche se poi è evidente la sua tosse. Il match prosegue dopo lunghi minuti, l’italiano tiene la battuta e ha poi anche una palla break, ma non la sfrutta e, una volta vistosi sotto 15-40, decide che non è possibile continuare.

Si chiude dunque in un’ora e 12 minuti un confronto che aveva visto comunque Martinez prevalere in ogni fase del gioco, con il 76% di prime in campo e il 72% di punti vinti con la prima, nonché un dato di 13 vincenti e 6 errori gratuiti contro 16-36, almeno secondo la raccolta dati statistica ufficiale.