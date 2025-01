Australian Open 2025, il tabellone maschile: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale

E’ andato in scena, nella notte italiana, il sorteggio del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis: dei 9 italiani già ammessi al main draw, ben sette sono nella parte alta, mentre soltanto due sono stati inseriti nella parte bassa. A questi si aggiungerà Matteo Gigante, che ha superato le qualificazioni, ma avrà buone occasioni di rientrare, come lucky loser, anche Francesco Passaro.

Jannik Sinner non ha avuto un sorteggio facile: esordio contro il cileno Nicolas Jarry, di pochissimo al di fuori delle teste di serie, possibile derby al terzo turno contro Flavio Cobolli, ed ottavi di finale ipotetici contro il danese Holger Rune.

I quarti di finale teorici sono, nella parte alta, Sinner-De Minaur e Fritz-Medvedev, ed in quella bassa, Djokovic-Alcaraz e Ruud-Zverev: l’azzurro eviterà così fino all’ultimo atto sia il serbo che lo spagnolo, i quali, invece, potrebbero affrontarsi in una sorta di antipasto di quanto potrebbe accadere in Coppa Davis.

Sinner, dunque, nell’ipotetico penultimo atto potrebbe affrontare uno tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del seeding e sconfitto in finale agli US Open 2024, ed il russo Daniil Medvedev, nel remake del match che lo scorso anno assegnò il titolo. Il tedesco Alexander Zverev, invece, sfiderebbe il vincente di Djokovic-Alcaraz.

TABELLONE SINGOLARE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2025

J. Sinner 1-N. Jarry

T. Schoolkate WC-T. Daniel

M. Giron-Y. Hanfmann

T. Etcheverry-F. Cobolli 32

H. Hurkacz 18-T. Griekspoor

M. Kecmanovic-D. Lajovic

M. Berrettini-C. Norrie

Z. Zhang-H. Rune 13

S. Tsitsipas 11-A. Michelsen

J. McCabe WC-Q/LL

G. Diallo-L. Nardi

A. Mannarino-K. Khachanov 19

F. Cerundolo 31-A. Bublik

F. Diaz Acosta-Z. Bergs

Q/LL-F. Coria

B. van de Zandschulp-A. de Minaur 8

T. Fritz 4-J. Brooksby

B. Coric-Q/LL

F. Comesana-D. Altmaier

G. Monfils-G. Mpetshi Perricard 30

B. Shelton 21-B. Nakashima

P. Carreno Busta-Q/LL

R. Bautista Agut-D. Shapovalov

M. Arnaldi–L. Musetti 16

A. Rublev 9-Q/LL

L. Sonego-S. Wawrinka WC

T. Seyboth Wild-F. Marozsan

A. Rinderknech-F. Tiafoe 17

A. Popyrin 25-C. Moutet

R. Hijikata-Q/LL

C. Ugo Carabelli-Q/LL

K. Samrej WC-D. Medvedev 5

N. Djokovic 7-N. Basavareddy WC

Q/LL-P. Kotov

Q/LL-R. Opelka

S. Nagal-T. Machac 26

J. Lehecka 24-L. Tu WC

H. Gaston-O. Jasika WC

D. Goffin-B. Bonzi

F. Fognini-G. Dimitrov 10

J. Draper 15-M. Navone

T. Kokkinakis-R. Safiullin

D. Dzumhur-A. Vukic

Q/LL-S. Korda 22

J. Thompson 27-Q/LL

A. Muller-N. Borges

Y. Nishioka-Q/LL

A. Shevchenko-C. Alcaraz 3

C. Ruud 6-J. Munar

Q/LL-J. Mensik

J. Shang-A. Davidovich Fokina

J. Struff-F. Auger-Aliassime 29

A. Tabilo 23-R. Carballes Baena

J. Duckworth-D. Stricker

K. Nishikori-Q/LL

C. O’Connell-T. Paul 12

U. Humbert 14-Q/LL

Q/LL-Y. Bu

A. Walton-Q. Halys

O. Virtanen-A. Fils 20

S. Baez 28-A. Cazaux

J. Fearnley-N. Kyrgios

P. Martinez-L. Darderi

L. Pouille WC-A. Zverev 2