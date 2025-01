Aryna Sabalenka regola in due set Sloane Stephens e approda al secondo turno degli Australian Open

Aryna Sabalenka timbra il cartellino. La n.1 del mondo comincia bene la propria avventura e difesa del titolo negli Australian Open. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, la bielorussa ha sconfitto col punteggio di 6-3 6-2 la statunitense Sloane Stephens (n.84 WTA) in 1 ora e 12 minuti partita.

Un match in cui la nativa di Minsk si è un po’ complicata la vita in talune circostanze, come nel primo set, ma ha comunque dimostrato la propria superiorità. Nel secondo turno giocherà contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.52 del mondo), a segno per 6-1 7-6 (5) contro la britannica Sonay Kartal (n.87 del ranking) in 1 ora e 26 minuti di gioco.

Nel primo set Sabalenka parte a razzo e Stephens è molto statica. Ferma sulle gambe, l’americana non tiene nello scambio da fondo e la n.1 del mondo scappa sul 4-0. In maniera del tutto inaspettata, Aryna va in rottura prolungata, commettendo tanti errori e facendosi prendere troppo dalla frenesia al cospetto delle giocate di Stephens più lavorate e in top-spin. La statunitense, infatti, recupera i due break di ritardo, ma la battuta si inceppa nuovamente nell’ottavo game. La lotta ai vantaggi viene vinta dalla bielorussa, che archivia la pratica sul 6-3.

Nel secondo set Sabalenka concede molto meno alla sua avversaria, non lasciandosi irretire dai tentativi di Stephens di rallentare il ritmo. Ne conseguono due break nel terzo e quinto gioco, nonostante i tentativi di Stephens di mandare di là più palline possibili. E così, sullo score di 6-2, cala il sipario.

Leggendo le statistiche, la n.1 WTA più efficiente con la prima di servizio, visto il 69% dei quindici conquistati rispetto al 50% di Stephens. Ancor più marcato il gap con la seconda in battuta: 57% per Sabalenka e 36% per l’americana.