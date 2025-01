Australian Open 2025: il programma di domani (13 gennaio). Orari, tv, streaming, ordine di gioco

Domani, lunedì 13 gennaio, andrà in scena il secondo giorno di incontri degli Australian Open 2025. Sui campi in cemento di Melbourne Park lo spettacolo non mancherà di certo e gli incontri previsti sono attesi per comprendere la condizione di forma anche dei tennisti più forti del circuito. Il primo della lista, essendo anche il n.1 del mondo, è Jannik Sinner.

L’altoatesino si presenta in questo torneo da campione in carica e sarà un’ulteriore difficoltà da affrontare. Un avvicinamento senza partite ufficiali per Jannik, in linea con quanto fatto l’anno passato. Sinner si è cimentato in un paio di esibizioni per comprendere le varie condizioni di gioco, prevalendo sia contro l’australiano Alexei Popyrin che contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Si tratta però di riscontri che valgono molto poco e quindi da prendere per quelli che sono. Nelle prossime ore si farà sul serio e il nome del prossimo avversario sarà Nicolas Jarry. Il cileno (n.34 del ranking) non sarà un avversario facile per Sinner, chiamato a una prestazione consistente contro il sudamericano. Assisteremo anche alle prime uscite di Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.7 e n.3 del mondo, contro lo statunitense Nishesh Basavareddy e il kazako Alexander Shevchenko.

In totale saranno sette gli azzurri in campo. Oltre a Sinner, vi sarà il derby tricolore tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, la sfida di Fabio Fognini contro Grigor Dimitrov, il confronto tra Luca Nardi e Gabriel Diallo e le partite di Lucia Bronzetti e di Elisabetta Coccieretto contro la bielorussa Vika Azarenka e la russa Diana Shnaider.

La seconda giornata degli Australian Open 2025, di scena domani (lunedì 13 gennaio), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli italiani.

AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 13 gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(3) C. Gauff USA vs S. Kenin USA

(1) J. Sinner ITA vs N. Jarry CHI (Ora italiana: non prima delle 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(7) N. Djokovic SRB vs (WC) N. Basavareddy USA

N. Osaka JPN vs C. Garcia FRA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(WC) A. Tomljanovic AUS vs A. Krueger USA

(27) J. Thompson AUS vs (Q) D. Koepfer GER

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Shevchenko KAZ vs (3) C. Alcaraz ESP

(Q) D. Snigur UKR vs (10) D. Collins USA

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) S. Tsitsipas GRE vs A. Michelsen USA

K. Siniakova CZE vs (2) I. Swiatek POL (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)

(WC) M. Joint AUS vs (7) J. Pegula USA

J. Fearnley GBR vs N. Kyrgios AUS (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) D. Shnaider RUS vs E. Cocciaretto ITA

L. Bronzetti ITA vs (21) V. Azarenka BLR

T. Kokkinakis AUS vs R. Safiullin RUS

C. O’Connell AUS vs (12) T. Paul USA

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Rinderknech FRA vs (17) F. Tiafoe USA

B. Bencic SUI vs (16) J. Ostapenko LAT

A. Kalinina UKR vs O. Jabeur TUN (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

F. Fognini ITA vs (10) G. Dimitrov BUL

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Sonmez TUR vs (WC) T. Gibson AUS

J. Duckworth AUS vs D. Stricker SUI

(15) J. Draper GBR vs M. Navone ARG

G. Minnen BEL vs (Q) D. Aiava AUS

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(23) A. Tabilo CHI vs R. Carballes Baena ESP

(Q) S. Bejlek CZE vs C. Dolehide USA

(28) S. Baez ARG vs A. Cazaux FRA

(20) K. Muchova CZE vs N. Podoroska ARG

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Uchijima JPN vs M. Linette POL

(WC) J. McCabe AUS vs (Q) M. Landaluce ESP

C. Osorio COL vs (31) M. Sakkari GRE

G. Diallo CAN vs L. Nardi ITA

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(25) L. Samsonova RUS vs K. Rakhimova RUS

(28) E. Svitolina UKR vs S. Cirstea ROU

(WC) T. Schoolkate AUS vs T. Daniel JPN

J. Struff GER vs (29) F. Auger-Aliassime CAN (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Sramkova SVK vs K. Volynets USA

T. Seyboth Wild BRA vs F. Marozsan HUN

(Q) L. Klein SVK vs (22) S. Korda USA (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

E. Mertens BEL vs (Q) V. Golubic SUI (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) N. Basilashvili GEO vs J. Mensik CZE

M. Vondrousova CZE vs (Q) J. Fett CRO

(LL) P. Martic CRO vs J. Cristian ROU

M. Giron USA vs Y. Hanfmann GER

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) L. Jeanjean FRA vs J. Burrage GBR

(23) M. Frech POL vs (Q) P. Kudermetova RUS

M. Arnaldi ITA vs (16) L. Musetti ITA

A. Mannarino FRA vs (19) K. Khachanov RUS

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Rus NED vs O. Danilovic SRB

A. Muller FRA vs N. Borges POR

M. Sherif EGY vs (32) D. Yastremska UKR

F. Comesana ARG vs D. Altmaier GER

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Siegemund GER vs H. Baptiste USA

R. Bautista Agut ESP vs D. Shapovalov CAN

D. Kovinic MNE vs L. Sun NZL

D. Goffin BEL vs B. Bonzi FRA

