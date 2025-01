Nishikori vince agli Australian Open: “Non pensavo che sarei tornato a giocare”

La vittoria di Kei Nishikori nel primo turno degli Australian Open 2025 non è certo passata inosservata. Un successo commovente per il nipponico, dopo tante avversità. A 35 anni. Aspetto da non sottovalutare. Con una rimonta sensazionale. Dopo uno svantaggio di due set a zero contro Thiago Monteiro, con due match point salvati. In poche parole, quindi, un vero e proprio romanzo.

Nemmeno la spirale infinita di infortuni che Kei Nishikori ha vissuto negli ultimi anni, niente è riuscito a fermare la motivazione e lo spirito competitivo del giocatore giapponese. A lungo top10 negli anni scorsi (fino al n° 4), finalista in tre Masters 1000 e in uno Slam (US Open 2014, persi contro Marin Cilic), il nipponico ha fatto rivedere sprazzi importanti di sé nel primo torneo del Grande Slam di questo 2025.

La conferenza stampa post-match, non poteva non iniziare proprio dagli infortuni degli ultimi anni. “Sinceramente ad un certo punto l’anno scorso ho pensato che non avrei più giocato. Riprendermi dagli infortuni alla spalla e al ginocchio e poi tornare è stato molto difficile. Ho pensato che se avessi dovuto subire un’altra operazione non sarei stato in grado di continuare. Il mio obiettivo principale era giocare di nuovo partite importanti su grandi campi e ora penso ancora di poter competere con giocatori di tennis di alto livello. Mi piace ancora il tennis e ho di nuovo fiducia nelle mie capacità”.

Una caratteristica di Nishikori è sempre stata la sua tenacia, con tanti successi giunti proprio al quinto set. Una statistica mostra come il 35enne sia il secondo giocatore di tutti i tempi nel parziale decisivo, con un computo di 29-8. “Quando arrivo a quel punto cerco di non pensare mai oltre il punto successivo. Avere vinto così tante partite nel quinto set mi dà molta sicurezza. Penso che anche i miei rivali sappiano che sono bravo a competere in quel contesto e sentono la pressione”.