Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Aiava/Jasika, Australian Open 2025: orario, programma, streaming

Domani, sabato 18 gennaio, ci sarà l’esordio nel torneo di doppio misto degli Australian Open 2025 di Sara Errani e di Andrea Vavassori. Gli azzurri sono presenti nel draw in qualità di testa di serie n.1, ricordando lo storico successo a New York dell’anno passato. Per la prima volta, infatti, una coppia italica uomo-donna è stata capace di trionfare in uno Slam.

Sarita e Vavassori cercheranno di replicare, dovendo affrontare la coppia composta dagli australiani Destanee Aiava e da Omar Jasika (wild card). Il duo tricolore vorrà mettere in campo la propria amalgama, carta vincente nell’avventura agli US Open della stagione scorsa.

Un assetto molto particolare quello della coppia del Bel Paese, con Errani a fare da stratega sul campo da tennis e Vavassori a coprire molto bene a rete quanto escogitato dalla romagnola. Vedremo se questo modus operandi si replicherà anche in questa circostanza, note comunque le qualità di Sara nel gioco di volo e non solo di sbarramento da fondo.

La partita di Errani/Vavassori andrà in scena domani, sabato 18 gennaio, sul campo-6 e sarà trasmessa in diretta streaming da Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida della coppia azzurra contro gli australiani Aiava/Jasika.

ERRANI/VAVASSORI – AIAVA/JASIKA AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 18 gennaio

CAMPO 6 – Inizio dalle ore 01.00 italiane

(9) K. Mladenovic FRA / S. Zhang CHN vs P. Stearns USA / L. Stefani BRA

A seguire

H. Dart GBR / D. Parry FRA vs (5) H. Chan TPE / L. Kichenok UKE

Non prima delle 04.00 italiane

(10) J. Salisbury / N. Skupski GBR vs A. Goransson SWE / S. Verbeek NED

A seguire

(1) S. Errani / A. Vavassori ITA vs (WC) D. Aiava / O. Jasika

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI – AIAVA/JASIKA AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+

Diretta testuale: OA Sport