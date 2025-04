WTA Stoccarda 2025, Sara Errani cede dopo una battaglia a Magdalena Frech

Dura tre ore ed undici minuti il match del primo turno del WTA 500 di Stoccarda al termine del quale la lucky loser azzurra Sara Errani cede alla polacca Magdalena Frech, la quale si impone con lo score di 7-5 4-6 7-6 (5) ed approda agli ottavi, dove affronterà la numero 3 del seeding, la statunitense Jessica Pegula.

Nel primo set la polacca inizia meglio e trova il break a quindici già nel secondo game. L’azzurra deve lottare per evitare lo 0-4, ma resta aggrappata alla partita. La tenacia di Errani viene ripagata nel nono game, quando la polacca, che serve per il set, cede la battuta a quindici, consentendo il rientro dell’azzurra, la quale pareggia poi i conti sul 5-5. Errani nel dodicesimo game, però, si fa trascinare ai vantaggi, ed al terzo set point Frech vince per 7-5 dopo un’ora e tre minuti di gioco.

Nella seconda frazione i ruoli si invertono, Errani vince 8 dei primi 10 punti giocati e scappa sul 2-0, mancando l’occasione del 3-0 pesante ai vantaggi del terzo game. L’azzurra allunga ancora, centrando il break che vale il 4-1, spingendosi poi fino al 5-1. La tennista italiana manca un primo set point sul 40-30 dell’ottavo gioco, non ne sfrutta altri due sul 15-40 in risposta nel nono game, ma poi tiene il servizio a 15 e pareggia i conti col 6-4 in 58 minuti.

Nella partita decisiva inizia meglio l’azzurra, che nel terzo game centra lo strappo a quindici che vale il 2-1. Errani risale dal 15-40 nel quarto gioco e conferma l’allungo, portandosi sul 3-1, e lo stesso fa nel sesto game per poter raggiungere il 4-2. Il controbreak della polacca, però, si concretizza ai vantaggi dell’ottavo gioco e vale il 4-4. Nuovo allungo della tennista italiana con lo strappo maturato ai vantaggi dell’undicesimo game, ma Frech replica con il controbreak a zero che rimanda tutto al tiebreak. L’equilibrio dura fino al 2-2, poi Errani rompe gli indugi ed allunga fino al 5-2, ma negli ultimi scambi la luce si spegne, la polacca infila cinque punti e chiude sul 7-5 dopo un’ora e dieci minuti di battaglia.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con la polacca che vince 121 punti contro i 118 dell’azzurra, ottenendo un grande aiuto dal servizio, con cui colleziona 10 ace. Errani sfrutta 5 delle 10 palle break avute a disposizione, e ne cancella 8 delle 13 concesse all’avversaria.