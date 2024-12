Sport in tv oggi (venerdì 6 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 6 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Neve e ghiaccio con gli sport invernali a farla da padroni, seconda una programmazione ricca e in cui ci sarà l’imbarazzo della scelta. Al di fuori del contesto descritto ci sarà l’inizio del week end del Mondiale 2024 di F1 ad Abu Dhabi. La Ferrari vuol partire con il piede giusto, mettendo subito pressione ai rivali in una sfida appassionante per il campionato dei costruttori.

In serata a tenere banco sarà l’Eurolega di basket con gli impegni dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna che vorranno centrare il bersagli grosso e dar seguito con convinzione all’esperienza nella massima competizione continentale per club della palla a spicchi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 6 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 6 dicembre

02.00 Short track, World Tour a Pechino (Cina): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

02.10 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

05.50 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Skelethon, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): gara femminile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding.

09.45 Sci alpino, Coppa Europa a Zinal (Svizzera): prima manche – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Combina nordica, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): Provisional round maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.20 Biathlon, IBU Cup a Geilo (Norvegia): Sprint femminile – Diretta streaming su https://www.biathlonworld.com/watchlive.

10.30 F1, GP Abu Dhabi: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lillehammer: 10 km maschile a tecnica libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Slittino, Coppa del Mondo / Nations Cup a Igls (Austria) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.45 Sci alpino, Coppa Europa a Zinal (Svizzera): seconda manche – Nessuna copertura tv/streaming.

11.50 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): salto HS98 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lillehammer: 10 km femminile a tecnica libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Skelethon, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): gara maschile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

13.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Idre Fjaell (Svezia): moguls uomini/donne – Diretta tv dalle 14.00 su RaiSport HD; in streaming dalle 13.30 su RaiPlay Sport1, Discovery+.

14.00 Snooker, Shoot out: secondo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 F1, GP Abu Dhabi: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW

14.00 Biathlon, IBU Cup: Sprint femminile – Diretta streaming su https://www.biathlonworld.com/watchlive.

14.30 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): 5.0 km Cross-Country – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2024: -55 kg uomini – Diretta streaming su Olympics.com.

16.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Kontiolahti (Finlandia): Sprint uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.15 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): free program individuale junior femminile – Diretta streaming su Discovery+.

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2024: -45 kg donne – Diretta streaming su Olympics.com.

18.00 Salto, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazione HS134 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): Rhythm Dance – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

18.30 Calcio, Serie A: Inter vs Parma – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): discesa maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Golf, World Challenger: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.45 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): programma libero coppie di artistico – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

20.00 Volley, SuperLega: Rana Verona vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta streaming su VBTV.

20.15, Basket, Eurolega: Olympiakos vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Stoccarda vs Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Juve Stabia vs Sudtirol – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Lecco vs Calderio Terme – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Trento vs Novara – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Ascoli vs Sestri Levante – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Audace Cerignola vs Altamura – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio femminile, Serie A: Roma vs Como – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Lyon-Villeurbanne – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Ciclismo su pista, Champions League a Londra (Gran Bretagna): prima giornata – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Celta Vigo vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.

21.05 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): programma corto maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

