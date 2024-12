LIVE Biathlon, Sprint maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: norvegesi favoriti, Boe contro tutti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a Kontiolahti, seconda gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo maschile 2024-2025. Prosegue dopo la due giorni dedicata alle staffette, la prima tappa della Coppa del Mondo nella località finlandese che presenta uno scenario non proprio invernale al momento. La macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di biathlon, dunque, entra davvero nel vivo dopo aver vissuto un autentico prologo nel weekend. Le prove a squadre disputatesi nei giorni scorsi sono state una sorta di prova generale in vista delle prime tre gare individuali, iniziate con la short individual vinta dal norvegese Stroemsheim.

Fari puntati come di consueto sulla corazzata norvegese ed in particolare sui pretendenti alla Sfera di Cristallo Johannes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid e, ovviamente, su Endre Stroemsheim, che ha messo il primo sigillo della stagione martedì nella short individual, I norvegesi puntano a ripetere l’en plein sul podio di tre giorni fa.

Provando a trovare i possibili protagonisti si può guardare in casa francese, dove Emilien Jacquelin, match winner in staffetta mista e Quentin Fillon Maillet, oltre al giovane Eric Perrot, potrebbero dire la loro così come gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, non particolarmente performanti nella prima gara individuale. Attenzione anche agli ucraini, apparsi in grande condizione martedì, mentre è atteso un riscatto dalla Germania, rimasta lontanissima dalle prime posizioni.

Aria e voglia di riscatto anche in casa Italia con Tommaso Giacomel, che era apparso già in ottima condizione nelle frazioni in staffetta e quest’anno potrebbe diventare un fattore per la generale ma che martedì è rimasto nettamente al di sotto delle aspettative della vigilia e Lukas Hofer che invece è stato il migliore degli azzurri con una bella gara e vuole cercare di fare ancora meglio. Al via per la squadra azzurra anche Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer.

