LIVE Sci di fondo, 10 km Lillehammer 2024 in DIRETTA: qualche barlume di speranza dai giovani italiani?

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica libera maschile e femminile con partenza a intervalli in programma a Lillehammer , primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2024-2025.Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre Lillehammer ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo. Dopo l’appuntamento inaugurale di Ruka, il massimo circuito si trasferisce in Norvegia per un trittico di gara che promette spettacolo: una 10 km a skating con partenza a intervalli, una sprint a tecnica libera ed infine lo skiathlon (20 km).

Il ritorno di Therese Johaug, che dopo essersi ritirata per scelta personale, ha deciso di tornare a competere, ha dato nuova linfa alla Coppa del Mondo femminile e soprattutto ha trasformato la squadra norvegese che si è presentata in grande spolvero a Ruka e vorrà ripetersi su altissimi livelli anche sulle nevi di casa. La Svezia, però, non ci sta e si aggrappa alla sua star, Frida Karlsson, per rintuzzare la risalita delle rivali norvegesi. Sul fronte maschile, invece, Johannes Høsflot Klæbo torna in gara dopo aver dominato la sprint e saltato la 20 km a tecnica libera a Ruka. Il norvegese vorrà essere grande protagonista fin da oggi nella “sua” Lillehammer ma attenzione anche ad Amundsen che indossa il pettorale rosso di leader della classifica di Coppa del Mondo e a Krueger specialista numero uno della tecnica libera, specialità distance, in casa norvegese, apparso però non al meglio della forma domenica scorsa. Poche le alternative al dominio norvegese.

Il responsabile tecnico della Nazionale italiana Markus Cramer ha confermato il gruppo azzurro di 11 atleti già protagonista in Finlandia: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura e Michael Hellweger nel settore maschile; Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Anna Comarella al femminile. Chance importante soprattutto per Pellegrino, che ha evidenziato tutto sommato una buona condizione sulle nevi di Ruka e proverà dunque a salire sul podio nella prima sprint a skating della stagione. Gli altri fondisti italiani andranno a caccia di qualche buon piazzamento, per dare segnali positivi in vista dei prossimi appuntamenti del circuito maggiore. L’ultima top3 azzurra a Lillehammer risale al dicembre 2022, quando Pellegrino fu secondo alle spalle di Klaebo nella sprint in tecnica libera, gara in cui aveva trionfato nel 2018.

Si comincia a partire dalle ore 10.00 con la gara maschile. Dalle 12.45 la gara femminile.