LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: Simone Deromedis ci riprova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda gara stagionale della Coppa del Mondo di skicross. Sulle nevi di Val Thorens (Francia) va in scena la prova numero due in due giorni e l’Italia sogna di ripetere il colpaccio agguantato ieri.

La stella della squadra azzurra, Simone Deromedis, ha conquistato una clamorosa vittoria, ad aprire nel modo migliore la nuova annata (nel 2024 tre vittorie per lui, due sono arrivate nella passata stagione per il campione del mondo in carica di specialità). Il sogno è ovviamente quello di andarsi a prendere la sfera di cristallo: serviranno altre prove di questo calibro.

In gara nella fase finale anche Federico Tomasoni. I rivali più agguerriti sono coloro che ieri sono saliti sul podio: a partire dal tedesco Wilmsmann, a centimetri da Deromedis. Occhio anche al canadese Kevin Drury. Tra le donne ai quarti di finale Jole Galli che proverà a sorprendere. La più attesa è la canadese Marielle Thompson, da seguire anche le svizzere Fanny Smith e Talina Gantenbein.

La seconda gara stagionale della Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross, inizierà alle 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento, seguiteci per non perdervi davvero nulla.