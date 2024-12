CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 programma a Budapest in Ungheria. Giornata intensa e importante per l’Italia, la quarta del Mondiale in vasca corta di Budapest, dove gli azzurri potrebbero incrementare il medagliere con risultati di prestigio. Fari puntati su Simona Quadarella, che proverà a salire sul podio nei 1500 stile libero dopo un incoraggiante 800, e sulla staffetta 4×50 stile libero mista, con una squadra che ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia.

La giornata inizia proprio con la batteria della 4×50 stile libero. L’Italia schiera alcuni dei suoi migliori specialisti della velocità: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Sara Curtis, Marco Alessandro Tarantino e Silvia Di Pietro. Il ct Cesare Butini potrebbe decidere di effettuare qualche cambio senza compromettere troppo la squadra, cercando di assicurarsi un posto in finale. Gli avversari da battere rimangono i soliti: Russia, USA, Australia e Canada, con la possibilità di qualche sorpresa. Nessuna atleta italiana sarà al via dei 200 rana, gara che si preannuncia combattutissima. Kate Douglass parte da favorita, ma dovrà vedersela con la russa Evgenia Chikunova e con una Alina Zmushka in cerca di riscatto dopo una prova opaca nei 100. Attenzione anche alla giovanissima Eneli Jefimova dall’Estonia, alla canadese Sydney Pickrem e all’australiana Tara Kinder.

Anche nei 200 rana maschili non ci sono italiani in gara. Il cinese Qin Hayang è il principale favorito, ma dovrà affrontare il bielorusso Ilya Shymanovich e il russo Kiryll Prigoda, oltre agli altri pretendenti al podio come l’australiano Joshua Jong, lo spagnolo Carles Coll Marti, l’olandese Caspar Corbeau, il russo Aleksandr Zhigalov e il giapponese Yamato Fukasawa. L’azzurra Elena Capretta sarà invece impegnata nei 100 farfalla donne, cercando di raggiungere le semifinali. La giovane italiana, rivelatasi agli Assoluti invernali di Riccione, punta a riscattarsi dopo i 50 farfalla. In questa gara, la grande favorita è la statunitense Gretchen Walsh, accompagnata da altre stelle come Kate Douglass e Regan Smith. Tra le outsider spiccano le russe Daria Klepikova e Arina Surkova, l’australiana Alexandra Perkins e la svedese Louise Hansson.

Nei 100 farfalla maschili, due azzurri scenderanno in vasca: Michele Busa, che ha già brillato con il record italiano nei 50 farfalla e un quinto posto in finale, e Simone Stefanì, al suo debutto a Budapest dopo essersi guadagnato la convocazione grazie a un’ottima prova ai Campionati di Riccione. Lo svizzero Noè Ponti è il principale favorito, ma la concorrenza è agguerrita: Maxime Grousset per la Francia, i russi Roman Shevliakov e Andrei Minakov, l’ungherese Hubert Kos, l’australiano Matthew Temple, l’olandese Nyls Korstanje e il veterano sudafricano Chad Le Clos sono tutti pronti a darsi battaglia. L’Italia sarà protagonista anche nella 4×200 stile libero maschile, con una squadra che unisce due generazioni: Alessandro Ragaini, Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli e Alberto Razzetti. L’obiettivo è conquistare la finale e, perché no, puntare a un buon piazzamento. Tra le squadre da tenere d’occhio ci sono USA, Germania e Australia, ma anche Canada e Cina potrebbero dire la loro.

La mattinata si concluderà con le serie lente dei 1500 stile libero femminili, mentre nel pomeriggio Simona Quadarella tornerà in vasca con l’obiettivo di salire su un podio internazionale. La gara la vede favorita insieme alla tedesca Isabel Gose, mentre la francese Anastasiia Kirpichnikova, apparsa meno in forma rispetto all’estate, potrebbe comunque essere una rivale insidiosa. Difficile che altre atlete riescano a inserirsi nella lotta per le medaglie. Nel pomeriggio sono in programma la finale della 4×50 stile libero mista, le finali dei 200 rana maschile e femminile, le finali dei 50 dorso maschile e femminile, le semifinali dei 100 farfalla maschili e femminili, le finali dei 100 misti maschili e femminili, la serie veloce dei 1500 femminili e la finale della 4×200 stile libero donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00 con le batterie e si prosegue alle 17.30 con la sessione di semifinali e finali. Buon divertimento!