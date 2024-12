Sport in tv oggi (sabato 7 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 7 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Mondiale F1 regalerà spettacolo con le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ma ci sarà soprattutto da gustare l’abbuffata di sport invernali: superG maschile a Beaver Creek, sprint in tecnica libera per lo sci di fondo a Lillehammer, la sprint femminile di biathlon a Kontiolahti, le finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, senza dimenticarsi di combinata nordica, salto con gli sci, snowboard, bob, slittino, sci freestyle.

Da non perdere il Grand Slam di judo a Tokyo, le varie prove di Coppa del Mondo di scherma, la decima partita del Mondiale di scacchi tra Ding Liren e Gukesh, i Mondiali di sollevamento pesi, i tornei di golf della settimana e le Coppe Europee di rugby con le squadre italiane che scenderanno in campo. A completare il quadro il consueto menu con i campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallamano, pallanuoto e il sontuoso programma di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 7 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 7 dicembre

01.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Busan, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

01.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Takasaki, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Secret Garden (diretta streaming su Discovery+)

04.00 TENNISTAVOLO – World Cup a squadre miste (diretta streaming su canale YouTube di WTT)

04.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Yanqing, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

07.00 SHORT TRACK – World Tour a Pechino, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

07.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Yanqing, fase finale (diretta streaming su Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Nedbank Golf Challenge, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

09.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lillehammer, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 JUDO – Grand Slam a Tokyo, Final Block (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Judo Tv)

09.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola maschile/femminile a Orleans, tabellone principale (diretta streaming sul canale YouTube di FIE)

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual compact femminile a Lillehammer, HS98 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.00 SCACCHI (Mondiale) – Ding Liren vs Gukesh, decima partita (diretta streaming su FIDE e Chess.Com)

10.20 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Lillehammer, HS98 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 BEACH VOLLEY – Beach Pro Tour Finals, semifinali e finali (diretta streaming su VBTV)

11.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lillehammer, fase finale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 F1 – GP Abu Dhabi, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 FORMULA E – GP San Paolo, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

11.40 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Napoli (diretta streaming su DAZN)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

13.15 F2 – GP Abu Dhabi, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Idre Fjall (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Seniores femminile, free skating (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

13.30 TEQBALL – Mondiali, finale (diretta streaming su Discovery+)

13.40 FORMULA E – GP San Paolo, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

13.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual compact femminile a Lillehammer, 5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – Shoot Out, terzo turno (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (European Rugby Champions Cup) – Clermont-Benetton (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

14.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.30 RUGBY (Serie A) – Rovigo-Colorno (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Lillehammer, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.40 RUGBY (Serie A) – Viadana-Petrarca Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Juniores maschile, free skating (diretta streaming su Discovery+)

15.00 F1 – GP Abu Dhabi, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.30; differita streaming su tv8.it alle ore 18.30)

15.00 GOLF (PGA Tour) – World Challenge, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.05)

15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Cesena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Palermo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Carpi-Torres (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pianese-Ternana (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Rimini-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Potenza-Latina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Pomezia (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Catania-Quinto, Florentina-Telimar, Savona-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 BOXE – Campionati Italiani Assoluti, semifinali (diretta streaming sul canale YouTube di FPI)

15.05 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Wisla, gara (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Heidenheim (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Bochum-Werder Brema, Eintracht Francoforte-Augsburg, Kiel-Lipsia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.30 SOLLEVAMENTO PESI – Mondiali, 49 kg femminile (diretta streaming su Olympic Channel)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Svizzera-Slovenia (diretta streaming su EHF Tv)

15.55 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Danza juniores, free dance (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

16.00 PADEL – Premier Padel a Milano (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Aston Villa-Southampton, Brentford-Newcastle (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Secchia Rubiera-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

16.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Tolosa (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Manfredonia-L84 Torino (diretta streaming su Futsal Tv)

17.10 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Kontiolahti (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Renate (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – SPAL-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Messina-Foggia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Bologna (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Ekipe Orizzonte Catania (diretta steaming su Waterpolo Channel)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Fasanno, Cingoli-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – Mondiali, 61 kg maschile (diretta streaming su Olympic Channel)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Danimarca-Germania (diretta streaming su EHF Tv)

18.05 FORMULA E – GP San Paolo, gara (diretta tv su Eurosport 2, Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.20 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Coppie juniores, free skating (diretta tv Rai Play Sport 1, Discovery+)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Beaver Creek (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Guimaraes (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Firenze (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Conversano-Camerano, Eppan-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CICLISMO SU PISTA – Champions League a Lee Valley (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW, DAZN)

19.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Danza seniores, free dance (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Waalwijk-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 SNOOKER – Shoot Out: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 22.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.30)

20.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Treviso (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Alpo VillaFranca-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Olanda-Norvegia (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 BASKET (Serie A) – Pistoia-Trapani (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Lecce (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Seniores maschile, free skating (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Connacht-Zebre (diretta streaming su EPCR Tv)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Famaliçao-Porto (diretta streaming su DAZN)

