LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Odermatt favorito, italiani per sorprendere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Si completa la due giorni dedicata alla velocità a Beaver Creek in attesa del gigante che chiude il week end statunitense domani sera. Teatro è la mitica Birds of Prey, una pista storica e che regala sempre grandissimo spettacolo ad inizio stagione.

Si preannuncia una battaglia a tre tra i grandi interpreti della specialità, il fenomeno svizzero che corrisponde al nome di Marco Odermatt, che nella settimana dedicate a prove e discesa ha confermato di aver raggiunto la condizione ottimale e difficilmente battibile se riesce a trovare il ritmo giusto, il francese Cyprien Sarrazin c he sembra aver trovato equilibrio e solidità e l’austriaco Vincent Kriechmayr che è apparso in grande crescita di condizione nei giorni scorsi e vorrà dire la sua in chiave vittoria. Non dovrebbe ancora essere invece un fatture Alexis Pinturault, rientrato da poco alle gare e ancora non al meglio della forma.

Tra i rivali del trio dei favoriti coloro che hanno mostrato di essere in grande condizione durante le prove della settimana, lo sloveno Mika Hrobat, il giovane elvetico Franjo Von Allmen, i componenti di punta della squadra statunitense, in particolare Ryan Cochran-Siegle e Bryce Bennett, la coppia canadese formata da Cameron Alexander e James Crawford sempre nelle zone alte della classifica, l’austriaco Otmar Striedinger e il tedesco Simon Jocher, apparso a proprio agio su questa pista.

In casa Italia il più pimpante nei giorni scorsi è stato senza dubbio Mattia Casse, ma ancora bisogna superare lo shock per la caduta di Guglielmo Bosca, migliore degli italiani lo scrso anno nella coppa del Mondo di questa specialità (quinto) la cui stagione è finita giovedì sera per una frattura procuratasi in seguito alla caduta nelle prove. Casse proverà a tenere alto il nome dell’Italia con Dominik Paris. Segnali incoraggianti quelli lanciati da da Florian Schieder nei giorni scorsi. Al via anche Pietro Zazzi, Giovanni Borsotti, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni.

Si comincia alle 18.30.