LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: Singapore s’infiamma, decima partita chiave nella gara verso l’iride

Un buongiorno e un ben ritrovati a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Non c’è ancora un vincitore né un vinto, e nessuno dei due riesce per ora a superare l’altro: 4,5-4,5 dopo le prime nove sfide.

Una certezza c’è: la quarta serie di tre partite si concluderà con certezza, visto che solo un’eventuale tripla vittoria di uno dei due giocatori garantirebbe la fine del match con un Campione del Mondo eletto. Quel che non si sa è cosa può ancora accadere, visto che finora Ding ha superato ogni previsione della vigilia e Gukesh, al contrario, si è trovato più volte avanti senza realmente concretizzare.

Considerato che il cinese ora avrà potenzialmente tre volte il Bianco, qualora si arrivasse alla 14a di giovedì, più di qualcuno ha iniziato ad assegnare a lui il ruolo di favorito. Il tutto nonostante il pattern lo abbia spesso visto indietro col tempo, ma sempre si è saputo rimettere in piedi, tranne che nella terza partita. E l’indiano deve invece ritrovare le doti di calcolo precise che lo hanno accompagnato a lungo quest’anno, con lo spettacolare picco delle Olimpiadi Scacchistiche.

E chissà quali saranno le ulteriori sorprese in apertura, contando che già si è visto letteralmente di tutto in questa fattispecie. Una cosa è certa: questi tre giorni potrebbero essere quelli più intensi a livello scacchistico dell’intero confronto. Un trittico che, potenzialmente, può rendere un semplice ricordo le battaglie della settima e ottava partita. Del resto, è il match per il Campionato del Mondo, dove ogni cosa può accadere.

La decima partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!