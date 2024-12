LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2024 in DIRETTA: Federico Pellegrino ci prova per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Lillehammer (Norvegia), secondo appuntamento della seconda tappa di la Coppa del Mondo 2024-2025. Si riparte in campo maschile dal dominio norvegese che ha caratterizzato queste prime gare stagionali e che si preannuncia sulle nevi di casa. L’armata scandinava con a capo Johannes Høsflot Klæbo, che punta all’ennesima sfera di cristallo di specialità, punta ad un altro dominio assoluto come quello della 10 km di ieri con 9 atleti nelle prime 12 posizioni: ormai è assodato che tra Norvegia e resto del mondo c’è un abisso a livello maschile. Tra gli outsider di lusso nella sprint Federico Pellegrino che era apparso in buona condizione a Ruka ma ieri praticamente non è mai entrato in gara nella 10 km a tecnica classica, anche per colpa di materiali inadeguati alla situazione.

Johannes Høsflot Klæbo vince in ogni dove, dalle Sprint alle 50 km; mette in mostra una superiorità straripante e talvolta imbarazzante per gli avversari ed è anche riposato perchè ieri ha rinunciato alla 10 km. È ovvio come, per vincere qualsiasi trofeo, gli si debba chiedere il permesso. Quest’anno Klæbo ha però un unico obiettivo, i Mondiali di casa, nel senso più letterale del termine, e si è visto anche ieri con la rinuncia della gara di casa ma oggi ci sarà, pronto a dare battaglia per esaltare il pubblico di Lillehammer. Tutta la sua preparazione e tutto il suo inverno saranno improntati a raggiungere la manifestazione iridata al 100% della condizione, con il sogno di fare man bassa di medaglie d’oro.

In campo femminile si preannuncia una Coppa del Mondo alquanto divertente e probabilmente incerta a livello generale, con Kerlsson e Johaug che potrebbero darsi battaglia fino alla fine, mentre nella sprint si preannuncia il “solito” dominio svedese, anche se nelle gare a tecnica libera Jessie Diggins potrebbe creare qualche grattacapo all’armata svedese. Con Ribom non al meglio della condizione, le svedesi si affidano alla vincitrice di Ruka Hagstroem e alla delusa della prima gara stagionale, Svahn, caduta in batteria, oltre alle sempre protagoniste Sundling e Dahlqvist dominanti a più riprese nell’arco delle scorse stagioni. La squadra svedese ha mostrato di essere già in ottima condizione a Ruka e pronta per la sfida odierna. Attenzione alla svizzera Faehndrich, a Ruka meglio in distance che in sprint, alle finlandesi e alle tedesche, sempre capaci di dare il meglio in questo tipo di gare.

L’Italia deve riscattare la prova molto negativa di ieri. Marcus Cramer, responsabile tecnico della Nazionale italiana, ha convocato undici atleti (sette uomini, quattro donne) per l’opening stagionale della Coppa del Mondo. A Ruka vedremo in azione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger tra gli uomini e Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Nicole Monsorno in campo femminile.

Si comincia a partire dalle ore 9.00 con le qualificazioni. Dalle 11.30 la fase finale.