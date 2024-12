LIVE Biathlon, Sprint femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: le azzurre cercano il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sprint femminile da Kontiolahi (FIN), valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025!

Si parte con le prove sprint anche per quanto riguarda la stagione femminile, dopo che la Short Individual ci ha consegnato dei valori difficilmente preventivabili alla vigilia della tappa finnica. A vincere, e questa non è una sorpresa, è stata la quotata francese Lou Jeanmonnot, anche oggi tra le papabili al gradino più alto del podio. Tuttavia, la Svezia ha evidenziato uno strapotere non indifferente sugli sci stretti, con la giovane Ella Halvarsson che si è piazzata seconda, davanti a Elvira Öberg.

L’Italia, decimata dalla pesanti assenze di Vittozzi e Passler, ha comunque quattro atlete che possono puntare a un piazzamento in top 20. Trattasi, in ordine di pettorali odierni, di Hannah Auchentaller (21); Samuela Comola (31); Dorothea Wierer (35) e Michela Carrara (67). Importantissimo il piazzamento odierno, ricordando che quest’ultimo, sommato a quello di mercoledì e alla classifica generale di Coppa, decreterà i nomi che parteciperanno alla prima Mass Start della stagione. Ricordiamo come l’unica azzurra a punti nella prima uscita stagionale sia stata la valdostana oro mondiale nel 2023, con un bellissimo 13° posto.

Tanta curiosità anche intorno alla Francia, che ha sì vinto la prima gara stagionale con Jeanmonnot, ma ha lasciato perplessità riguardanti lo stato di forma di Julia Simon e Justine Braisaz. Quest’ultime non hanno brillato sugli sci stretti, sintomo di una condizione che probabilmente deve ancora arrivare. Tuttavia, ottimi segnali sono arrivati dalle giovani Michelon, Guigonnat e Richard.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima sprint femminile da Kontiolahi (FIN), valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025. La prima atleta al via sarà l’ucraina Kryvonos alle 17:10, vi aspettiamo!