Salto con gli sci, Paschke beffa Hayboeck e vince anche gara-2 a Titisee-Neustadt

Pius Paschke si conferma nella forma della vita e vince anche la seconda competizione individuale del weekend sul trampolino grande HS142 di Titisee-Neustadt, in occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Terza affermazione di seguito per il veterano tedesco, che raggiunge così quota 6 successi in carriera nel circuito maggiore.

Paschke, grazie alla doppietta di Titisee-Neustadt e ad un ruolino di marcia che parla di cinque vittorie su otto gare disputate), consolida il suo pettorale giallo portando a oltre 200 punti il vantaggio nei confronti dei primi inseguitori nella classifica generale di Coppa del Mondo (+220 su Daniel Tschofenig e +225 su Jan Hoerl).

Nella prova odierna Paschke ha battuto l’austriaco Michael Hayboeck per soli 4 decimi di punto al termine di una splendida sfida alla pari sulle due serie, decisa da piccoli dettagli (come per esempio le valutazioni dei giudici). Terzo gradino del podio occupato dal norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, che ha pagato un gap di 5.7 punti dalla vetta.

Top10 completata nell’ordine dallo sloveno Anze Lanisek, gli austriaci Jan Hoerl e Manuel Fettner, il norvegese Marius Lindvik, il polacco Jakub Wolny, l’austriaco Stefan Kraft e lo svizzero Gregor Deschwanden.