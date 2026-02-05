Salto con gli sci, grande equilibrio nei primi allenamenti maschili alle Olimpiadi. Assenti Prevc e gli azzurri

Stasera sono andate in scena le prime tre serie ufficiali di allenamento per gli uomini sul trampolino piccolo HS107 di Predazzo in vista delle gare di salto con gli sci valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grande equilibrio in questa prima sessione di training sul Normal Hill della Val di Fiemme, caratterizzata da alcune assenze pesanti.

Alcuni atleti hanno disertato infatti i tre salti serali del 5 febbraio, ma avranno comunque a disposizione un altro training domenica 8 febbraio alla vigilia della competizione individuale che metterà in palio le medaglie. Stiamo parlando nello specifico del giapponese Naoki Nakamura, dell’estone Artti Aigro, di tutti gli azzurri (Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola) e soprattutto degli sloveni Anze Lanisek, Timi Zajc e Domen Prevc.

Distacchi minimi e nessun vero exploit nelle tre serie odierne, ma va evidenziata la continuità ad alto livello (sempre nella top5) del tedesco Felix Hoffmann e del norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, che si sono imposti rispettivamente nel secondo e nel terzo turno. Il miglior punteggio assoluto ottenuto nel primo salto è stato realizzato invece dall’austriaco Stefan Kraft.