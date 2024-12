Salto con gli sci, Paschke vince gara-1 a Titisee-Neustadt e allunga in Coppa del Mondo

Pius Paschke non si ferma più e vince anche gara-1 sul trampolino grande HS142 di Titisee-Neustadt, in occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Il padrone di casa tedesco, grazie al quarto successo in sette gare disputate (il quinto della carriera nel circuito maggiore), consolida la sua leadership nella classifica generale con oltre 100 punti di margine sul primo inseguitore.

Paschke si è imposto firmando il miglior punteggio in entrambe le serie (294.1 punti totali), con un vantaggio complessivo di 6.4 punti sullo svizzero Gregor Deschwanden e 12.4 punti sull’austriaco Daniel Tschofenig (2° nella graduatoria di Coppa del Mondo a -136 dal pettorale giallo), che ha guadagnato un paio di posizioni nella seconda metà di gara salendo sul terzo gradino del podio odierno.

Quarta posizione a 14.1 punti dalla vetta per il teutonico Andreas Wellinger, che ha preceduto lo sloveno Timi Zajc (da 9° a 5°), l’austriaco Jan Hoerl ed il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal. Completano il quadro dei primi dieci l’austriaco Maximilian Ortner (da 14° a 8°), il polacco Aleksander Zniszczol e lo sloveno Anze Lanisek.

Non erano presenti atleti italiani, con la squadra azzurra che ha rinunciato alla tappa tedesca di Coppa del Mondo in attesa dei prossimi appuntamenti del circuito maggiore.