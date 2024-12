Pattinaggio artistico: Shimada non brilla ma vince in scioltezza la prova Junior alle Finali Grand Prix

Arriva il primo, scontato, responso dalla Patinoire Polesud di Grenoble, impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana le Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Mao Shimada, giapponese ancora imbattuta in campo internazionale dall’inizio del quadriennio, si è infatti imposta con ampio margine nella categoria individuale femminile Junior, ottenendo un punteggio totale vicino ai 200 punti.

L’allieva del guru Mie Hamada, già abbondantemente in testa dopo il segmento più breve, ha confermato la leadership malgrado un libero viziato da molteplici sbavature. La nipponica infatti è caduta sia sul quadruplo toeloop inaugurale che sul conclusivo triplo loop, arrivando in modo problematico anche dal triplo axel, chiamato sottoruotato dal pannello.

Snocciolando comunque le combinazioni triplo lutz/triplo toeloop e triplo salchow/triplo toeloop oltre che la sequenza triplo flip/doppio axel/doppio axel, l’asiatica ha raccolto 125.74 (68.04, 59.70) per 199.46. A otto punti di distanza si è invece accomodata la connazionale Karuoko Wada, la quale ha ottenuto 123.98 (62.94, 61.04) per 191.75 precedendo Ami Nakai, terza con 122.32 (62.60, 59.72) per 189.58

La giornata si è aperta con lo short program Junior maschile, terminato con un divertentissimo testa a testa tra Rio Nakata e Jacob Sanchez. Per un pugno di centesimi a spuntarla è stato l’atleta del Sol Levante, artefice di una performance senza sbavature contraddistinta dal triplo axel, dal triplo flip e dalla catena in zona bonus triplo toeloop/triplo toeloop. La qualità tecnica ha permesso al nipponico di raggiungere 79.39 (40.44, 38.95) beffando così lo statunitense, rallentato da una chiamata di filo non chiaro nel triplo flip, fattore che ha inchiodato il suo score a 79.24 (39.86, 39.38). Più staccato lo slovacco Lukas Vaclavik, accomodatasi sul gradino più basso del podio con 72.72 (38.16, 35.56) e pronto a battagliare nel libero con il neozelandese Yanhao Li, quarto con 72.17 (38.40, 34.77).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE