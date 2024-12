Pattinaggio artistico: Glenn avanti dopo lo short alle Final Grand Prix. Sakamoto sbaglia

Termina con un segmento sottotono la prima giornata valida per le Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoble infatti Amber Glenn si è imposta al termine dello short program femminile in una prova contrassegnata da tante sbavature da parte delle sei atlete coinvolte.

Tutt’altro che pulita la prestazione della statunitense, unica non giapponese in lizza per questo ultimo atto. La texana infatti ha dovuto lottare in praticamente ogni elemento di salto: dopo l’elemento inaugurale, il triplo axel, è quasi inciampata nel mohawk successivo, salvando la caduta con un movimento brusco alla schiena. Poi la pattinatrice ha dovuto fare i conti con una combinazione triplo flip/triplo toeloop sul quarto contrassegnata da un’elevazione scarsa, stessa cosa accaduta anche nel triplo rittberger in zona bonus.

Alquanto generoso il punteggio, considerati i 70.04 (37.02, 33.02) con cui ha regolato di un’incollatura la brava Mone Chiba, seconda grazie ad una performance molto positiva, in cui ha atterrato triplo lutz(con filo d’entrata non marcato)/triplo toeloop, il doppio axel e il triplo flip sul quarto, spingendosi fino a 69.33 (36.66, 32.67). A cinque lunghezze di distanza si è invece posizionata Hano Yoshida, rallentata da un errore nella combinazione triplo lutz/triplo toeloop con cui si è fermata a 64.23 (32.21, 32.02).

Non è mancato poi il colpo di scena, firmato nello specifico da Kaori Sakamoto. L’attuale leader del movimento femminile, dopo aver snocciolato un doppio axel di grande bellezza e un triplo lutz un po’ traballante (redarguito con la chiamata di filo non chiaro) è purtroppo caduta nella catena triplo flip/triplo toeloop, ricevendo in entrambi i salti la chiamata di sottoruotato. Riscuotendo anche problemi nei livelli delle trottole la detentrice del titolo iridato si è dovuta accontentare di 63.98 (30.79, 34.19),score che sarà alla base della rimonta in vista del libero, pianificato per le 13:30 di sabato 7 dicembre.