Pattinaggio artistico: meraviglia Gutmann! L’azzurra in top5 ai Mondiali, è storia! Sakamoto saluta in bellezza

La ciliegina sulla torta dopo una stagione splendida. Lara Naki Gutmann entra per l’enbesima volta nella storia del pattinaggio artistico italiano: l’azzurra ha infatti centrato una meravigliosa quinta posizione in occasione della gara femminile valida per i Campionati Mondiali 2026 in fase di svolgimento in quel di Praga, raggiungendo un obiettivo centrato in tempi recenti dalla sola Carolina Kostner.

Un’impresa eccezionale compiuta grazie ad un programma libero di meravigliosa fattura, in cui la trentina ha conquistato il personal best sia nel segmento lungo che nella somma dei totali. Inondando di meraviglia l’O2 Arena, l’allieva di Gabriele Minchio ha aperto la prova con la combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow, per poi passare in rassegna elementi di salto come il triplo flip ed i due tripli loop, di cui il primo agganciato al doppio toeloop.

Commettendo l’unica leggerissima sbavatura nell’arrivo del triplo lutz singolo, arrivato con step out, la nostra portacolori ha chiuso la performance snocciolando l’importante combinazione triplo toeloop/doppio axel ed il doppio axel finale. Grazie a tre trottole di alto profilo, chiamate di livello 4 così come la serie di passi e la solita, solidissima competitività nelle components, la pattinatrice ha sfondato il muro dei 135.79 (68.86, 66.93) salutando l’annata sportiva con l’overall di 205.12, un giusto riconoscimento per sette mesi condotti con l’asticella perennemente alzata, con pochissimi vuoti di sceneggiatura, e con una crescita costante.

La medaglia d’oro è andata, così come pronosticato, da una semplicemente gigantesca Kaori Sakamoto che, alla sua ultima gara, non ha lasciato pressoché nulla sul piatto, donando ogni singolo centimetro del suo corpo ad un pubblico che l’ha sempre sostenuta, incoraggiata e ringraziata per i tanti, tantissimi anni di bellezza regalati. E’ vero, le manca l’oro olimpico, ma il suo posto tra le leggende sarà comunque suo, per sempre.

Per la cronaca, la giapponese ha confezionato un layout composto da sette tripli e due doppi axel, concedendosi il lusso di polverizzare il suo primato personale, guadagnando 158.97 (80.87, 78.10) per 238.28, dieci lunghezze in più della connazionale Mone Chiba, argento con 150.02 (77.83, 72.19) per 228.47 grazie ad un free pulitissimo macchiato solo da una leggera defaillance nella combinazione triplo lutz/doppio toeloop/doppio loop.

Confusione invece per la statunitense Amber Glenn, scivolata a causa di alcuni errori addirittura al sesto posto favorendo il bronzo a sorpresa della belga Nina Pinzarrone, bravissima ad eseguire tutte le difficoltà senza patemi arrivando a 143.38 (74.92, 68.46) per 215.20. Non è riuscita infine ad Ami Nakai (terza a Milano Cortina 2026) che, con due passaggi a vuoto rilevanti, si è fermata all’ottavo posto.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Kaori Sakamoto (Giappone) – 238.28 punti | SP: 1 | FS: 1 Mone Chiba (Giappone) – 228.47 punti | SP: 2 | FS: 2 Nina Pinzarrone (Belgio) – 215.20 punti | SP: 5 | FS: 3 Isabeau Levito (USA) – 206.99 punti | SP: 4 | FS: 7 Lara Naki Gutmann (Italia) – 205.12 punti | SP: 7 | FS: 5 Amber Glenn (USA) – 203.12 punti | SP: 3 | FS: 9 Niina Petrokina (Estonia) – 202.27 punti | SP: 11 | FS: 6 Jia Shin (Corea del Sud) – 201.89 punti | SP: 13 | FS: 4 Ami Nakai (Giappone) – 200.00 punti | SP: 8 | FS: 8 Anastasiia Gubanova (Georgia) – 198.81 punti | SP: 6 | FS: 10 Sarah Everhardt (USA) – 197.43 punti | SP: 9 | FS: 11 Sofia Samodelkina (Kazakistan) – 187.53 punti | SP: 12 | FS: 12 Haein Lee (Corea del Sud) – 185.18 punti | SP: 10 | FS: 16 Iida Karhunen (Finlandia) – 181.44 punti | SP: 14 | FS: 13 Madeline Schizas (Canada) – 178.29 punti | SP: 15 | FS: 15 Ruiyang Zhang (Cina) – 178.13 punti | SP: 18 | FS: 14 Olga Mikutina (Austria) – 169.84 punti | SP: 16 | FS: 17 Lorine Schild (Francia) – 165.23 punti | SP: 17 | FS: 20 Ekaterina Kurakova (Polonia) – 164.54 punti | SP: 19 | FS: 19 Nataly Langerbaur (Estonia) – 162.18 punti | SP: 21 | FS: 21 Livia Kaiser (Svizzera) – 159.58 punti | SP: 22 | FS: 22 Julia Sauter (Romania) – 159.51 punti | SP: 23 | FS: 18 Alexandra Feigin (Bulgaria) – 155.36 punti | SP: 20 | FS: 23 Barbora Vrankova (Repubblica Ceca) – 142.66 punti | SP: 24 | FS: 24

Finale non raggiunta