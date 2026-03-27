Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Nuovo giorno di competizioni all’O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella giornata odierna, venerdì 27 marzo, assisteremo a due prove particolarmente interessanti: la rhythm dance della danza sul ghiaccio ed il programma libero individuale femminile.

Lo start è fissato per le 11:30, momento in scenderanno sul ghiaccio i danzatori, pronti ad affrontare una gara che vede come grandi favoriti i francesi Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron, intenzionati a conquistare la prima medaglia d’oro iridata della loro partnership ad un mese di distanza dal successo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con loro ci saranno anche i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, che ad Assago hanno conquistato il bronzo, oltre che i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. Assenti Charléne Guignard-Marco Fabbri, l’Italia sarà rappresentata da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e dai debuttanti Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba.

Poi, a partire dalle 18:00, sarà la volta del free femminile, dove i fari saranno puntati sulla Vice Campionessa Olimpica Kaori Sakamoto, attualmente in testa e tallonata dalla connazionale Mone Chiba, mentre al terzo posto leggermente attardata c’è la statunitense Amber Glenn. Attenzione però alla terza giapponese in gara, Ami Nakai (bronzo a Milano Cortina 2026), chiamata alla rincorsa, così come ad Isabeu Levito, anche lei statunitense. Occasione importantissima per Lara Naki Gutmann, attualmente settima e chiamata a conservare una top 10 che metterebbe la ciliegina sulla torta ad una stagione eccezionale.

I Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma discovery+. Prevista per l’occasione anche una diretta tv su RaiSport e in streaming su RaiPlay oltre che au Eurosport 1, visibile dunque anche in DAZN, Prime Video e Tim Vision. OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale dell’evento.

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Venerdì 27 gennaio

11:30-16:25 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Paolino-Tuba e Manni-Roethlisberger)

18:00-21:52 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA

RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: RAI Sport+ HD dalle ore 14:15 (rhythm dance) e dalle 18:55 (free femminile)

Diretta Streaming: Rai Play dalle ore 14:15 (rhythm dance) e dalle ore 18:55 (free program individuale femminile), integrale su Discovery Plus ed HBO Max. Eurosport 1 e DAZN dalle 11:15 alle 14:50 (rhythm dance danza sul ghiaccio) e dalle 17:15 alle 22:10 (free program individuale femminile).

Diretta Live Testuale: OA Sport