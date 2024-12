Pattinaggio artistico: Shimada domina lo short Junior alle Finali Grand Prix, bene Zhang-Huang nelle coppie

Un fenomeno vero. Mao Shimada non tradisce le aspettative della vigilia e prosegue il suo cammino da dominatrice assoluta in campo Junior. La nipponica s.è infatti imposta con ampio margine in occasione dello short program femminile incantando la Patinoire Polesud di Grenoble, teatro questa settimana delle Finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Una vera e propria masterclass quella offerta dall’allieva di Mie Hamada, artefice di un corto senza alcuna sbavatura, contrassegnato da una qualità eccellente in tutti gli elementi tecnici e da una buona presa in tutte le varie caratteristiche che formano il secondo punteggio. La giapponese, imbattuta in questo quadriennio in tutti gli eventi internazionali di categoria, ha inaugurato la performance atterrando il doppio axel, passando poi al triplo flip e alla combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Premendo l’acceleratore anche sulle trottole, tutte di livello 4, l’asiatica si è quindi attestata in zona 73.72 (42.00, 31.72), punteggio raggiunto in passato (oltre che da lei stessa) solo dalla premiata ditta trazione russa formata da Alena Kostornaia (76.32 il suo personal best), Sofia Akatieva (75.89), Kamila Valieva (74.92), Alexandra Trusova (74.74) e Kseniia Sinitsyna (74.65).

A sei lunghezze di distanza si è poi piazzata al posto d’onore provvisorio la connazionale Karuoko Wada, abile a segnare 67.77 (39.09, 29.68) precedendo la compagna di squadra Ami Nakai, terza con 67.26 (36.86, 30.40) ma rallentata da una chiamata sul triplo flip, redarguito per essere stato eseguito con il filo d’ingresso non marcato

Nelle coppie d’artistico dominio netto per il davvero interessante binomio cinese formato da Jiaxuan Zhang-Yihang Huang, unici del loto ad aver superato ampiamente la soglia dei 60 punti guadagnando 62.94 (36.15, 26.79) grazie a un corto impreziosito da un triplo twist (livello 3), da un doppio axel in parallelo e da un ottimo triplo salchow lanciato, elementi sommati a un sollevamento del gruppo quattro chiamato al massimo del livello, così come successo anche nella trottola e nella sequenza di passi. A distanza siderali si sono accomodati al secondo posto i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, capaci di raggiungere 55.28 (30.01, 26.27) pur perdendo terreno con una caduta nel triplo salchow lanciato. Chiudono la top 3 quindi gli statunitensi Olivia Flores-Luke Wang, attualmente sul gradino più basso del podio con 52.04 (27.54, 24.50) nonostante una qualità di esecuzione generale non eccezionale.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE