Pattinaggio di figura: Tali-Lafornara dominano la rhythm dance Junior alle Finali Grand Prix

Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia alle Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura, rassegna in scena questa settimana alla Patinoire Polesud di Grenoble. In occasione della rhythm dance Junior della danza sul ghiaccio infatti Noemi Tali-Noah Lafornara si sono piazzati in testa alla classifica, rendendosi autori di una splendida prova.

Gli azzurrini seguiti da Valter Rizzo, molto maturati rispetto alle prime uscite stagionali, hanno messo sul piatto una grande compattezza e qualità tecnica, sfoggiando una grande confidenza con le note dei Beee Gees, ammaliando la giuria con passi puliti, sempre a tempo e in carattere con la selezione musicale scelta.

Ottimo l’inizio, contrassegnato dall’assegnazione di livello 4 nella prima sezione di danza obbligata, seguita da un livello 3 nella seconda parte. Splendidi poi i twizzles (livello 4), eseguiti con grande unisono, così come la sequenza di passi sulla midline (livello 3-2) e il sollevamento rotazionale (livello 4) con cui hanno concluso la prova.

Ottenendo nettamente il miglior riscontro in entrambi i punteggi, i nostri ragazzi hanno così conquistato 68.66 (38.22, 30.44), guadagnando un vantaggio di tre punti rispetto ai primi inseguitori, gli statunitensi Katarina Wolfkostin-Dimitry Tsarevsky, secondi con 65.57 (36.06, 29.51) davanti ai tedeschi Darya Grimm-Michail Savitskiy, terzi con 64.84 (35.71, 29.13). Attenzione poi ai padroni di casa Celina Fradji-Jean-Hans Fourneaux, attualmente al quarto posto con 63.24 (34.11, 29.13).