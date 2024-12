Pattinaggio artistico: Conti-Macii quarti dopo lo short alle Finali Grand Prix. Ma la lotta è aperta

Ogni scenario è ancora possibile dopo lo short program delle coppe d’artistico, penultimo segmento della prima giornata valida per le Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento in quel di Grenoble, precisamente presso la Patinoire Polesud. A causa di una sbavatura infatti Sara Conti-Niccolò Macii si sono accomodati al quarto posto, con una distanza di tre lunghezze dal gradino più basso del podio.

Come sempre solida la prestazione degli azzurri, rallentati soltanto da un’indecisione nel triplo rittberger lanciato, contrassegnato da un atterraggio falloso, viziato anche da uno step out. Molto bene il resto delle difficoltà, a cominciare dal triplo twist, chiamato di livello 4, passando per il triplo salchow in parallelo e il sollevamento del gruppo 4, chiamato del massimo del livello così come accaduto nella trottola e nella sequenza di passi. Di livello 3 invece la spirale.

Ben comportandosi anche nel riscontro del secondo punteggio, i pattinatori seguiti da Barbara Luoni hanno comunque ottenuto l’importante score di 70.49 (37.13, 33.36) rimanendo in scia dei georgiani Anastasia Matelkina-Luka Berulava, artefici di un corto impeccabile valutato complessivamente 72.26 (40.24, 32.04). Leggermente più distanti invece i primi due della classe: i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin attualmente si trovano in testa con 76.72 (42.24, 34.48) facendo perno come di consueto sulla qualità di esecuzione di tutti gli elementi del layout. Ma a soli quarantacinque centesimi si trovano i fenomeni giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, secondi per via di un errore nel triplo toeloop side by side, eseguito con qualche patema e con una rotazione corta, tanto da inchiodare la valutazione a 76.27 (40.78, 35.49)

Prestazione complessivamente positiva per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, sul ghiaccio davvero con una chiamata last minute dopo il forfait improvviso dei canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps: i nostri ragazzi, con una performance senza errori di peso, hanno raggiunto il sesto posto con 65.80 (34.97, 30.83). Punteggio buono, soprattutto considerata la situazione sui generis ed il fatto che i due si stavano concentrando in allenamento non solo alle modifiche dei loro programmi, ma anche all’asset dei pattini.

Il programma libero si svolgerà domani, venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 19:45.