Tyson Fury aggressivo: “Farò saltare la testa a Usyk. Non ho parlato con moglie e figli per tre mesi”

Tyson Fury ha dichiarato di non aver parlato con la moglie e con i propri figli negli tre ultimi mesi. In un’intervista concessa a TNT Sport, il pugile britannico ha raccontato i sacrifici che ha sostenuto nell’ultimo periodo per prepararsi in maniera meticolosa verso l’attesissimo confronto contro Oleksandr Usyk, in programma sabato 21 dicembre sul ring di Riad (Arabia Saudita). Il ribattezzato The Gipsy King punta a sconfiggere l’ucraino e a laurearsi Campione del Mondo WBA, WBO, WBC dei pesi massimi, dopo aver perso il match andato in scena lo scorso 28 maggio.

Il Colosso di Manchester si è dedicato anima e corpo per farsi trovare pronto in vista di questa rivincita: “Non vedo l’ora che arrivi Natale. Vorrei che fosse stasera e a casa domattina. È stato un lungo ritiro, sono stato lontano da mia moglie e dai miei figli per tre mesi. Sono tre mesi che non parlo con Paris, non una parola: ne varrà la pena al 100%“. Tyson Fury è sposato da quindici anni e con la moglie ha avuto sette figli.

Lo sfidante si è dimostrato decisamente combattivo: “La mia missione è fargli saltare la faccia sabato prossimo. Non ha alcuna possibilità di battermi. Non sono mai stato così sicuro di me come lo sono ora“. L’obiettivo è chiaramente quello di detronizzare Oleksandr Usyk, che sette mesi fa ha inflitto al britannico la prima sconfitta in carriera tra i professionisti. L’ucraino è stato Campione del Mondo unico e indiscusso per un mese, poi ha dovuto rendere vacante la cintura IBF ora detenuto da Daniel Dubois.