Oleksandr Usyk rischia grosso ma batte Verhoeven allo scadere dell’11° round e resta imbattuto

Oleksandr Usyk rischia grosso ma alla fine esce fuori alla distanza e batte prima del limite l’olandese Rico Verhoeven di fronte alle Piramidi di Giza, in Egitto. Il fuoriclasse ucraino conserva così la sua imbattibilità tra i professionisti e difende le cinture WBC, WBA e IBF confermandosi di gran lunga il miglior peso massimo al mondo dell’ultimo decennio.

Il 39enne ribattezzato The Cat aggiorna dunque il suo incredibile ruolino di marcia nella boxe professionistica (con questa sono 25 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui 16 per ko) al rientro ufficiale sul ring dieci mesi dopo la sua ultima apparizione agonistica, quando unificò per la seconda volta in carriera le quattro corone della categoria regina mandando al tappeto Daniel Dubois dopo cinque riprese a Wembley il 18 luglio 2025.

Questa volta il match si è protratto fino praticamente allo scadere dell’undicesimo round, con Usyk che ha fatto fatica a prendere le misure ad un avversario non convenzionale come Verhoeven, stella globale della kickboxing con un’esperienza pugilistica molto limitata (una sola volta sul ring da professionista nel lontano 2014) capace però di mettere in difficoltà il formidabile peso massimo ucraino.

Il 36enne neerlandese si è presentato all’undicesima ripresa con la concreta possibilità di giocarsi il successo ai punti per quanto dimostrato in precedenza, ma il campione in carica ha trovato lo spunto decisivo mandando al tappeto Verhoeven con un montante sinistro micidiale e poi scatenandosi con una serie di colpi che hanno portato l’arbitro ad interrompere l’incontro quasi allo scadere del round regalando il successo a Usyk.