Dove vedere in tv Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024: orario, canale, streaming

Oleksandr Usyk e Tyson Fury si affronteranno sabato 21 dicembre (attorno alle ore 23.00 italiane) in quello che è uno degli incontri di boxe più attesi dell’intera annata agonistica. I due pugili saliranno sul ring di Riad (Arabia Saudita) per contendersi il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi massimi: a sette mesi di distanza dal primo atto vinto dall’ucraino, gli appassionati della nobile arte potranno gustarsi questa rivincita. La corona della categoria regina non è più unificata, perché nel frattempo il ribattezzato The Cat ha dovuto rendere la IBF vacante e l’ha portata a casa il britannico Daniel Dubois.

Si preannuncia uno spettacolo davvero funambolico alla Kingdom Arena: il detentore dello scettro saprà riconfermarsi sul trono oppure il rinominato The Gypsy King sarà riscattarsi e strappare le cinture al rivale? Il 36enne di Manchester si presenta all’appuntamento con un record di 34 vittorie, un pareggio e una sconfitta, proprio quella rimediata in primavera contro il 37enne di Sinferopoli, imbattuto con all’attivo 22 affermazioni (ben 14 per ko).

Guarda Usyk-Fury su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Usyk-Fury, Mondiale WBA, WBO, WBC, IBO dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN (in modalità pay-per-view, dunque sarà necessario pagare un ticket da 19,99 euro, oltre al costo dell’abbonamento) e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari riportati sono italiani (a Riad sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO USYK-FURY, MONDIALE PESI MASSIMI

Sabato 21 dicembre

Ore 23.00 circa Mondiale WBA, WBO, WBC, IBO pesi massimi: Oleksandr Usyk vs Tyson Fury – Diretta streaming su DAZN in pay-per-view

La riunione inizierà alle ore 17.10, proponendo nell’ordine i seguenti match di sottoclou. Al termine toccherà al main event.

Andrii Novytskyi vs Edgar Ramirez (per l’internazionale WBC dei pesi massimi)

Daniel Lapin vs Dylan Colin (per la continental WBA dei pesi massimi leggeri)

Isaac Lowe vs Lee McGregor (per l’internazionale WBC dei pesi piuma)

Johnny Fisher vs Dave Allen (per l’intercontinentale WBA dei massimi)

Dennis McCann vs Peter McGrail (per il titolo europeo dei pesi supergallo)

Moses Itauma vs Demsey McKean (per l’intercontinentale WBO dei pesi massimi)

Serhii Bohachuk vs Ishmael Davis (pesi super welter, nessuna cintura in palio)

PROGRAMMA USYK-FURY: COME VEDERE IL MONDIALE DEI PESI MASSIMI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN in modalità pay-per-view al costo di 19,99 euro (oltre all’abbonamento).

Diretta Live testuale: OA Sport.