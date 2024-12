Oleksandr Usyk attacca Usyk: “Voglio fargli diventare le guance rosse, poi berremo birra in Ucraina”

Sabato 21 dicembre Oleksandr Uysk e Tyson Fury daranno vita a uno degli incontri più attesi dell’anno: a sette mesi di distanza dal primo roboante atto, i due pugili si troveranno nuovamente uno di fronte all’altro per il Mondiale dei pesi massimi. Lo scorso 18 maggio il testa a testa metteva in palio le quattro corone iridate più importanti e l’ucraino si laureò infatti Campione del Mondo unico e indiscusso della categoria regina, unificando lo scettro a 25 anni di distanza dalla magia di Lennox Lewis.

Oleksandr Usyk non si è tirato indietro nelle dichiarazioni della vigilia: “Il coniglio volerà in aria, poi le parole che riecheggeranno nell’arena saranno ‘Ancora’… Queste sono le emozioni, questi saranno i ricordi di quando saremo due vecchi, lui ha promesso di venire in Ucraina nel mio ranch. Berremo birra e lui dirà ‘Ti ricordi come mi hai battuto due volte’. Vorrei schiaffeggiarlo fino a fargli diventare rosse le guance. Ma tengo a mente che devo stare calmo”.

Il Campione del Mondo ha poi proseguito: “Non ho fatto solo qualcosa, ho fatto molto. Io e il mio team abbiamo discusso, abbiamo trovato i punti deboli e ci abbiamo lavorato. Non ho idea se sto migliorando, ma ho lavorato sodo. Il 21 dicembre vedremo i risultati. Ho trovato la perfezione. È complicato cercare l’ordine. Devi rimanere concentrato perché puoi sempre costruire su e giù nella tua vita e rimanere concentrato. Ho trovato il mio equilibrio. Ho trovato la mia perfezione“.