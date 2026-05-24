Il team di Verhoven presenta ricorso per il verdetto di Giza con Usyk

L’incontro valevole per le cinture WBC, WBA e IBF dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk e Rico Verhoeven, disputato di fronte alle Piramidi di Giza, si è risolto con la vittoria dell’ucraino che, grazie al montante sinistro, ha mandato al tappeto il rivale nell’undicesima ripresa. L’incontro però potrebbe non essere ancora terminato.

L’olandese, infatti, dopo essere finito al tappeto su un montante di Usyk, si era rialzato pur malfermo sulle gambe per poi subire il nuovo colpo del rivale mentre suonava il gong. L’arbitro Mark Lyson a quel punto, non ha concesso il minuto di intervallo, ma ha chiuso il match dichiarando il kot.

Il team di Verhoeven ha presentato un ricorso ufficiale contro il verdetto. L’ex campione di kick -boxing a BoxingNews ha dichiarato: “Tutti hanno visto come si è svolta la scena e molti giornalisti lo hanno anche scritto, L’arbitro ha fermato il match dichiarando il kot dopo che è suonato il gong. Quindi si tratta di una evidente violazione del regolamento . Io avevo il diritto di riposarmi per poi riprendere il duello .”O è un no contest oppure il risultato deve essere affidato ai punteggi, ed io ero in vantaggio”.

Verhoeven, in realtà, è rimasto competitivo fino al momento dell’atterramento. Le sue gambe potevano sembrare traballanti, ma nessuno può sapere cosa sarebbe successo dopo un intervallo. Quindi Usyk contro Verhoeven non è ancora finito ……