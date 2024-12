Sci di fondo, Jessie Diggins vince la 20 km tl mass start di Ruka. Anna Comarella 39ma in Coppa del Mondo

Si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: a Ruka, in Finlandia, nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea, a vincere è la statunitense Jessie Diggins, che precede la svedese Ebba Andersson e le norvegesi Heidi Weng e Therese Johaug. L’unica italiana in gara, Anna Comarella, termina 39ma.

Prima parte di gara con il gruppo tirato dalla norvegese Therese Johaug, con la statunitense Jessie Diggins sempre sulle sue code: il ritmo dettato porta ad una lenta ma inesorabile selezione da dietro che riduce sempre di più la consistenza del gruppo di testa, facendo perdere contatto anche all’azzurra Anna Comarella.

Al primo intermedio con punti bonus di Coppa del Mondo, però, Diggins mette gli sci davanti a quelli di Johaug, conquistando 15 punti contro i 12 della norvegese, anche se non si assiste ad un vero e proprio cambio di ritmo, tanto che il gruppo delle battistrada resta composto da 24 atlete, mentre Comarella è 37ma, molto attardata.

La prima scossa vera e propria arriva però al km 12.8, secondo intermedio con punti bonus, dove la norvegese Therese Johaug aumenta il ritmo, passa per prima davanti alla connazionale Heidi Weng e dimezza le componenti del gruppo principale, mentre Comarella passa in 36ma posizione.

La gara entra nel vivo ed esplode il gruppo di testa: forcing della coppia norvegese, con ritmo insostenibile per il resto della concorrenza. Weng e Johaug provano a scappare via, mentre alle loro spalle provano a resistere Diggins e la svedese Jonna Sundling, che provano a non perdere il treno giusto per la vittoria finale.

Le inseguitrici operano l’aggancio proprio nell’ultimo chilometro e poi prevalgono nello sprint finale: vince la statunitense Jessie Diggins in 51’19″3, la quale precede la svedese Ebba Andersson di 0″3 e le norvegesi Heidi Weng di 2″5 e Therese Johaug di 4″2. Va a punti l’azzurra Anna Comarella, che chiude 39ma a 4’24″4.