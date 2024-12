Sci di fondo, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Lillehammer 2024. La Norvegia tornerà a vincere?

La seconda tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si disputerà a Lillehammer, in Norvegia. Nel settore femminile, la località scandinava è entrata in calendario con una stagione d’anticipo rispetto alla controparte maschile. Le prime gare sono difatti datate marzo 1993.

L’Italia ha raccolto a piene mani negli anni ’90. Merito, soprattutto, di Manuela Di Centa, la quale nel 1994 conquistò due medaglie d’oro olimpiche (15 km a skating e 30 km a tecnica classica).

Nel medesimo contesto, la friulana è stata medaglia d’argento anche nella 5 km contro il cronometro e nell’inseguimento di 10 km in passo pattinato. Quest’ultima gara ha peraltro visto sul podio, e dunque con la medaglia di bronzo al collo, anche Stefania Belmondo. Non vanno infine dimenticati i due podi in Coppa del Mondo ottenuti proprio da Di Centa nel 1993.

Le gare programmate nel fine settimana del 6-8 dicembre 2024 sono tre. Si parte con una 10 km a skating contro il tempo (venerdì); si passa poi a una sprint a tecnica libera (sabato); si conclude con uno skiathlon (domenica).

LILLEHAMMER (DONNE) – I RISULTATI PIU’ RECENTI (2022)

10 km TC Interval Start

1) Diggins – 2) Hennig – 3) H.Weng

Sprint TL

1) Ribom – 2) Dahlqvist – 3) T.U.Weng

Mass Start 20 km TC

1) Karlsson – 2) T.U.Weng – 3) Andersson

LILLEHAMMER FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

10 km TL Interval Start (Tutti i precedenti)

2018 : 1) Johaug – 2) Andersson – 3) Kalla

2021 : 1) Karlsson – 2) Johaug – 3) Brennan

2022 : 1) Diggins – 2) Hennig – 3) H.Weng

Sprint TL (Tutti i precedenti)

2014 : 1) Bjørgen – 2) Brun-Lie – 3) H.Weng

2018 : 1) Sundling – 2) Nilsson – 3) Bjornsen

2021 : 1) Dahlqvist – 2) Diggins – 3) T.U.Weng

2023 : 1) Ribom – 2) Dahlqvist – 3) T.U.Weng

Skiathlon

2015 : 1) Johaug – 2) H.Weng – 3) Kalla

2017 : 1) Kalla – 2) H.Weng – 3) Haga

2019 : 1) Johaug – 2) Diggins – 3) H.Weng