Sci di fondo: Amundsen brilla nella 20 km mass start di Ruka, Graz miglior italiano

Si è chiusa da pochi minuti la 20 km con partenza di massa maschile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in quel di Ruka. La vittoria è di Harald Oestberg Amundsen, l’uomo che l’anno scorso ha vinto la Sfera di Cristallo, che approfitta del forfait di Johannes Hoesflot Klaebo e si regala uno sprint vincente al termine della competizione, risultata ancora una volta in un’autentica festa norge.

Ai primi tre posti, infatti, ci sono solo norvegesi: Amundsen va a precedere, in 46’04”, di nove decimi Jan Thomas Jenssen e di 1″9 Martin Loewstroem Nyenget. L’unico a reggere l’urto è l’austriaco Mika Vermuelen, a 2″9. Eppure a portare l’attacco decisivo, poco dopo la metà gara, è un altro norge, uno che alla fine non tiene verso la volata conclusiva: Andreas Fjorden Ree, alla fine quinto a 8″, con Simen Hegstad Krueger a due decimi.

A completare la top ten ci sono tutti gli altri, quelli del “gruppo degli umani”, rimasti un po’ più attardati rispetto ai big. In particolare, settimo e ottavo gli americani Zanden McMullen e Gus Schumacher, rispettivamente a 10″1 e 11″3, poi i francesi Mathis Desloges e Jules Lapierre a 11″6 e 11″9.

In casa Italia il miglior risultato, pur in una gara condotta tutto sommato bene nella prima metà, è Davide Graz, che non va al di là della 20a posizione a 52″7, ben lontano dal gruppo di testa. 22° a 56″7 Federico Pellegrino, a punti anche gli altri tre italiani. Questo l’ordine: 40° a 1’37″5 Elia Barp, 41° a 1’38″2 Simone Daprà, 44° a 1’46″1 Paolo Ventura.