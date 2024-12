Nadia Delago, brutta caduta nel superG di Beaver Creek: cos’è successo all’azzurra

Nadia Delago è caduta malamente durante il superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 43 subito dopo la sorella Nicol, era impegnata nel terzo intermedio dopo che era transitata alla seconda fotocellula con un ritardo di 1.55 da Sofia Goggia, vincitrice della gara disputata sulla mitica pista Birds of Prey.

Nadia Delago si è purtroppo resa protagonista di una brutta spigolata, è stata balzata in aria, si è girata e ha picchiato sul manto nevoso con la schiena. In quel frangente è stata decisamente lucida nel tenere in alto gli sci e soltanto più tardi li ha appoggiati sulla pista. Gli sci non si sono aperti e la caduta è stata brutta.

L’azzurra è rimasta a terra per qualche frangente, ma per fortuna si è rialzata ed è giunta al traguardo sugli sci. La situazione non sembra essere preoccupante, ma la nostra portacolori si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso nelle prossime ore. Il prossimo fine settimana si disputeranno due superG a St. Moritz (Svizzera).