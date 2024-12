Sofia Goggia non si accontenta: “Gara non eccelsa, ho sciato all’80%. Avrei firmato per il secondo posto, ma…”

Sofia Goggia ha mostrato tutta la sua classe innata al ritorno in gara dopo l’infortunio accusato nella passata stagione ed è subito riuscita a salire sul podio in una gara di Coppa del Mondo. L’azzurra ha infatti conquistato il secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, prima prova stagionale in questa specialità per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante. La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 7, ha accarezzato anche il sogno della vittoria, ma è poi stata scavalcata per appena 16 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter, che ha così meritato il successo davanti alla bergamasca.

Sofia Goggia ha accuratamente analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali, non manifestando eccessiva soddisfazione per questo risultato e facendo capire di avere ampi margini di miglioramento: “Ho fatto una gara buona, non eccelsa, secondo me sono riuscita a sciare più discretamente sui miei piedi nella parte alta. Chiaramente avendo sempre fatto fatica nelle due prove dei giorni scorsi, oggi sono stata molto accorta“. Il secondo intermedio è quello che è costato nei confronti di Huetter, più brillante in quel frangente rispetto alla bergamasca.

La nostra portacolori ha infatti puntualizzato di non avere messo in mostra tutta la sua caratura tecnica e che dovrà lavorare ulteriormente per poter tornare al successo, oggi sfumato comunque di un soffio. Il morale sembra comunque essere alto in vista della gara di domani: “È come se avessi sciato per tutta la gara all’80% del mio potenziale. È comunque un ottimo risultato per il quale avrei firmato alla vigilia, però avere lasciato giù quei 16 centesimi nell’ultima parte che mi sono costati la vittoria mi stanno lì, saranno il fuoco per il supergigante di domenica”.